¡Todo mal! La picante discusión a los gritos del Chino Leunis con Eugenia Tobal en MasterChef Celebrity

Y luego fue el turno de Eugenia Tobal en explicar lo ocurrido: “Le ofrecí si quería cambiarse a este lugar que es su lugar de cábala y demás. Yo ya había marcado el lugar pero nada, no quiere".

"¿Estás enojado?", insistió Wanda Nara. Y Leunis comentó visiblemente molesto: "No, estoy acá con todas las ideas viendo que voy a hacer pero es preocupación, no pasa nada, en serio".

"Igual tu lugar de suerte le dio suerte a Eugenia porque va a tener su conejo deshuesado", lo picanteó la animadora ante algunos gritos del grupo que hacían enrarecer aún más el clima en el estudio.

Para cerrar, en su reflexión en cámara, el Chino Leunis comentó aún molesto por no tener su lugar: "Soy un tipo muy estructurado y una vez que aterrizo en un lugar, que me saquen y por que habían tirado un osito... Me da bronca, me desenfoca y me predispone pésimamene para el comienzo del desafío".

Luis Ventura filtró por error el cuarto eliminado en MasterChef Celebrity y pidió disculpas

Luis Ventura generó un gran revuelo en las redes sociales al filtrar el nombre del cuarto famoso eliminado del reality MasterChef Celebrity (Telefe) antes que se emitiera la gala.

El periodista admitió que compartió la foto en su cuenta de Instagram y se justificó al contar que se trataba de él quién era el nuevo eliminado del programa cuando todavía no se había emitido el programa al aire.

"Soy el único responsable, me hago cargo. Soy un hombre grande, un hombre de medios, y no vi los últimos programas de MasterChef porque estaba trabajando", reconció Luis en A la tarde (América Tv).

El periodista confirmó que se trataba de él el cuarto eliminado del ciclo que conduce Wanda Nara y cómo se dio el posteo donde adelantó que era él el nuevo eliminado.

"Recibí las fotos por mail y supuse que era un programa que ya se había emitido. En las imágenes estoy con Wanda y en otras emocionado, pero el tema es que elegí una foto que no dejaba lugar a dudas, decía: 'Eliminado'", explicó sobre el error que cometió.

E indicó que pidió disculpas por su equivocación pero ya la imagen se había replicado en la virtualidad: "Cuando entré a ver, ya había un montón de comentarios y compartidas", se sinceró arrepentido por su involuntario error.