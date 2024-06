Tamara Pettinato lanzó un fuerte exabrupto cuando le preguntaron si espera disculpas de Estefanía Pasquini

Este miércoles, en una nota con Socios del espectáculo, Tamara apuntó nuevamente contra la nutricionista. "Ella mostró lo que es. Es una persona que se dedica a la salud y atacó a una persona con problemas de salud mental. Metió a alguien que no tiene nada que ver. Si yo la ataco a ella, ella me tiene que responder a mí. Se metió con alguien que tiene un problema de salud mental", aseguró.

Embed

La panelista indicó que Estefanía no se disculpó por su posteo. "Ella no pidió disculpas por lo que dijo, simplemente contó que se arrepintió. Debe haber sentido que se fue al carajo. ¿Si espero su llamado? No. Me chupa un h....", remarcó.

"A mi no me mueve nada porque con las cosas que he escuchado yo de mi familia... esto ni me afecta. Sí creo que mostró lo que es en verdad porque siendo alguien que trabaja en salud, atacó a una persona que tiene una enfermedad de salud mental", enfatizó.

Al finalizar, retiró que la nutricionista debería pedirle disculpas a su hermano. "Por otro lado, se metió con una persona que no tenía nada que ver. El problema era conmigo, con mi opinión. Que después se haya arrepentido, es otro tema pero debería pedirle perdón a mi hermano porque no es que dijo una mentira o una verdad, hizo una chicana con alguien que tiene un problema de adicción y de salud mental", cerró.

La feroz respuesta de Tamara Pettinato a los dichos de Estefanía Pasquini: "Tiene que asumir que..."

En los últimos días se generó un importante conflicto entre Tamara Pettinato y la mujer de Alberto Cormillot, Estefanía Pasquini, por un tenso cruce que tuvo lugar luego de que la panelista opinara acerca de la familia del doctor.

Todo comenzó cuando Tamara cuestionó la paternidad de Cormillot a los 85 años y se mostró en desacuerdo con la idea de Estefanía de haber formado una familia con él.

Ante esto, la nutricionista reaccionó de forma fuerte y en su cuenta de Instagram escribió: "Creo que más feo es que prenda fuego a una persona".

Estefanía Pasquini Tamara Pettinato

Esto desató un mayor escándalo y ahora la panelista recogió el guante nuevamente para responderle a su tremenda declaración. "No sé de qué habla, nada de eso pasó en ningún momento”, comenzó diciendo Tamara en dialogo con Socios del Espectáculo (El Trece).

“Yo no dije que no puede tener un hijo, dije que a mí no me gusta, lo lamento. Tiene que asumir que hay gente que no le gusta. Está raro dije. Para mí hay un interés detrás, y es mi opinión, trabajo de opinar en Bendita. Si a ella le dolió, le entró la bala o lo que sea, lo lamento", siguió.

Por último se mostró muy picante y puntualizando en la frase que Estefanía escribió, disparó: “Bastante floja como respuesta porque se ve que no tiene nada que responderme a mi. Bastante idiota”.