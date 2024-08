Tamara Pettinato viajó al destino favorito de las estrellas de Hollywood para alejarse del escándalo

En su cuenta de Instagram, Tamara Pettinato compartió un video mostrando la belleza de ese lugar. En el posteo, la hija de Roberto Pettinato colocó un corazón y marcó dicha ciudad.

Embed

Este mismo destino fue el que eligió Margot Robbie en su última visita al país. A mediados de marzo, la actriz de Barbie tuvo un fugaz paso por las playas de la pequeña ciudad de Rada Tilly, y después de comer en la zona habría emprendido un exclusivo viaje hacia la otra punta de Chubut.

Esta no es la primera vez que Tamara Pettinato va a la Patagonia en busca de calma. Días atrás, cuando salió el primer video de su visita a la Casa Rosada, la panelista también fue al sur para mantenerse en eje.

image.png

La reacción de Tamara Pettinato tras ser acusada de filtrar información de Bendita a Alberto Fernández

En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), Tamara Pettinato fue tajante tras ser acusada de filtrar información de Bendita al ex presidente Alberto Fernández.

En los chats que aportó la ex primera dama Fabiola Yáñez, en el marco de la denuncia por violencia de género, se observa que el ex jefe de Estado recibía la rutina del programa de Beto Casella.

Embed

Walter Leiva, el notero del programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, fue a buscar a Tamara la salida de la radio para consultarle si era ella quien le pasaba información de Bendita al ex presidente.

"¿Vos le mandaste a Alberto la copia interna de producción?", indagó el cronista. "No sé ni de qué me hablan. De verdad. No puedo creer todas las cosas que dicen", expresó la panelista.

"¿Nunca pasaste información secreta de producción?", retiró Walter Leiva. "¿Secreta? Chicos, dale", remató para luego retirarse.