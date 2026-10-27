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Moria Casán se enteró en vivo de una dolorosa muerte y rompió en llanto: "Se murió solito"

La conductora Moria Casán se quebró al enterarse en pleno aire de la muerte de una persona muy querida que la acompañó durante varios años.

27 oct 2026, 12:10
Moria Casán se enteró en vivo de una dolorosa muerte y rompió en llanto: Se murió solito

Moria Casán se enteró en vivo de una dolorosa muerte y rompió en llanto: "Se murió solito"

Moria Casán se enteró en vivo de una dolorosa muerte y rompió en llanto: Se murió solito

Moria Casán se enteró en vivo de una dolorosa muerte y rompió en llanto: "Se murió solito"

Moria Casán se mostró conmovida al aire este martes al enterarse en vivo de una muerte que la golpeó de alguien que formó parte de su vida durante muchos años.

La conductora contó desde su programa La mañana con Moria (El Trece) que se había enterado recién de la muerte de su histórico exchofer, Fernando Coco Shedden. Fue su asistente Galo Sotto quien le comunicó la triste noticia.

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“Antes de ir a la cocina tengo que dar una noticia muy triste, pero la vida es esto. Lamento tanto. Me acaba de avisar mi querido asistente Galito que falleció Coco, el que fue chofer toda mi vida, Fernando Shedden ya está en otro plano”, anunció la conductora visiblemente afectada.

Moria Casán comentó que estuvo distanciada de su exchofer durante mucho tiempo pero que el estreno de su serie por Netflix los volvió a encontrar.

"A través de la serie este último tiempo nos permitió un poco unirnos porque el personaje de él fue muy importante en mi vida. Nunca me pelée en realidad", reconoció la diva.

Por qué se distanció Moria Casán de Coco, su histórico chofer

Moria Casán explicó atravesada por el dolor de la triste noticia los motivos por los que en su momento se distanción de su chofer Coco, quien estuvo a su lado mucho tiempo.

“Estuvimos separados porque él tuvo problemas de su adicción. Esta adicción lo llevó a ponerse en lugares muy oscuros, estuvo preso porque su adicción a la droga hizo que se convirtiera en una especie de narcomenudeo”, reveló.

“Yo al principio cuando lo agarraron le pagué el abogado para que saliera de la cárcel. Después volvió a recaer, pero luego mejoró y tenía ahora una vida pacífica”, recordó de ese momento sobre cómo lo ayudó en la difícil situación que atravesaba Coco a nivel personal.

Y cerró entre lágrimas con un mensaje cargado de sentimiento: "Se ve que su vida después se acortó porque era muy joven. Solo decirle que lo quiero, pasé muy buenos años con él, lamento y se murió solito. Pero bueno, es un poco lo que eligió él. Te quiero Coco y me encanta que hayamos podido charlar en la última época y que estés en la serie mía como parte de mi vida".

     

 

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