Moria Casán se enteró en vivo de una dolorosa muerte y rompió en llanto: "Se murió solito"

"A través de la serie este último tiempo nos permitió un poco unirnos porque el personaje de él fue muy importante en mi vida. Nunca me pelée en realidad", reconoció la diva.

Por qué se distanció Moria Casán de Coco, su histórico chofer

Moria Casán explicó atravesada por el dolor de la triste noticia los motivos por los que en su momento se distanción de su chofer Coco, quien estuvo a su lado mucho tiempo.

“Estuvimos separados porque él tuvo problemas de su adicción. Esta adicción lo llevó a ponerse en lugares muy oscuros, estuvo preso porque su adicción a la droga hizo que se convirtiera en una especie de narcomenudeo”, reveló.

“Yo al principio cuando lo agarraron le pagué el abogado para que saliera de la cárcel. Después volvió a recaer, pero luego mejoró y tenía ahora una vida pacífica”, recordó de ese momento sobre cómo lo ayudó en la difícil situación que atravesaba Coco a nivel personal.

Y cerró entre lágrimas con un mensaje cargado de sentimiento: "Se ve que su vida después se acortó porque era muy joven. Solo decirle que lo quiero, pasé muy buenos años con él, lamento y se murió solito. Pero bueno, es un poco lo que eligió él. Te quiero Coco y me encanta que hayamos podido charlar en la última época y que estés en la serie mía como parte de mi vida".