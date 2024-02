Tenso cruce entre Romina Uhrig y Gastón Trezeguet por Gran Hermano: “¿Por qué mentís?”

“Nooo, no lo puedo creer”, reaccionó entre risas Gastón Trezeguet. A lo que la conductora le preguntó a Romina: “¿No ves cambios en Agostina desde que vos fuiste?”. “Agos defendía todo el tiempo a Furia. Si yo hubiese dicho algo la producción me hubiese dicho”, señaló Romina.

Embed

Y ahí Gastón Trezeguet lanzó: “Dijiste de todo. La banco a Romi, todo bien, pero les explicaba todo como se veía desde afuera, que Furia era muy agresiva...”.

“Te voy a interrumpir porque yo nunca le dije a Furia que es agresiva”, se defendió la ex GH. Y añadió: “No te voy a dejar que digas eso porque no es así. Tuve mucho cuidado con los chicos, lo único que les dije es que tenían que calmarse un poco. Estás diciendo algo que no es así”.

“No tengo nada que ver entre la pelea de ellas (de Furia y Agostina). No tenés por qué dar información de afuera. ¿Por qué mentís? Deja de mentir. Sos un mentiroso, ¿Qué te pasa? Jamás di información, no me causa gracia tu carita de vivo, estas hablando pavadas'", continuó ya muy enojada Romina Uhrig.

Y el panelista sentenció: "Dijiste un montón de cosas. Se sabía de ante mano que Romina era anti Furia". Tremendo.

gastron trezeguet romina uhrig.jpg

El fuerte cruce y amenaza al límite entre Furia y Agostina en Gran Hermano: "La tenés..."

Juliana Furia Scaglione y Agostina Spinelli mantuvieron un tenso cruce en la casa de Gran Hermano a la vista de todos sus compañeros en la cocina.

Furia se vio completamente enojada con su compañera y lanzó al aire mientras caminaba rápidamente hacia la heladera. “La tenés adentro villera de mierd.. Te vas a ir vos primero y sino te espero afuera”, dijo enardecida.

Agostina cuestionó la poca colaboración de la tatuada para las tareas de hogar y se lo dijo adelante de todos, lo que provocó la bronca de la polémica participante.

Embed

“¿Che Juli cuando vas a lavar o secar? Vos también sos integrante de la casa”, le consultó la ex policía a su compañera. Y ahí Juliana respondió firme: “Cuando tenga ganas”.

"¿Cuando tengas ganas? ¿Eso es compañerismo?", retrucó Agostina. Y luego se escucha la voz de Furia de fondo responderle, dejando en evidencia la tensa relación que hay entre las dos.

Veremos cómo sigue el día a día entre las dos pero parece que el vínculo no tiene retorno luego de algunas discusiones que ya mantuvieron días antes.