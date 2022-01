Terrible acusación contra Luciana Salazar sobre el cuidado de Matilda

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCXhp8SYu1cG%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAB2ZBYGQhQZCzfuU0oBGi1BB2YZBf5JJQKZCthy99L9xIrSKaIRD8TR2OpkjGF3GZCsRmTVziF9CV3E50ZAZCBZB18T5aPJZAOmZAb7oPcHs5OwjxZC3yfTvLtl8jNyFcFfN3CHu9PfEZAuEYeKx9AsEQ7inb24DuCv2MgZDZD View this post on Instagram A post shared by Luciana Salazar (@salazarluli)

"Lulipop debería dejar de teñirle el pelo a la criatura... Lo tiene más quemado que Vicky Xipolitakis cuando se quedo pelada, mi vida", escribió la mujer.

Enojada, Luciana no dejó pasar esta acusación y decidió contestarle pero no de forma directa. “La gente que no es feliz rompe mucho las (emoticon de dos pelotas de fútbol)”.

La noticia sobre Martín Redrado que hizo estallar a Luciana Salazar

Martín Redrado decidió casarse con Lulú Sanguinetti, su pareja desde hace varios meses, con un impasse en el verano y un reencuentro en el exterior.

Así lo confirmó el periodista Diego Estévez en el ciclo A al tarde que sale por la pantalla de América Tv. "El hombre que se va a casar es el señor... Martín Redrado. Se va a casar, le propuso matrimonio y ella dijo que sí", afirmó el colega.

La información se filtra después del reencuentro entre Luciana Salazar y Martín Redrado donde el economista le pidió revincularse con la hija de la rubia, Matilda.

Después del enfrentamiento judicial que vivieron este año tras romper definitivamente la polémica y tóxica relación amorosa, Luciana Salazar aceptó reencontrarse con Martín Redrado quien quiere revincularse con Matilda. Tal parece que en las últimas semanas hubo 3 encuentros entre la ellos para limar asperezas y tratar de dejar de lado la vía legal para resolver sus diferencias de una vez por todas.

Martín Redrado fue quien propició el diálogo con quien fuera su pareja durante bastante tiempo. A través de un amigo, el economista pudo volver a hablar con Luciana Salazar.

Él le pidió disculpas a la rubia por la filtración de un correo electrónico que él le había enviado a ella proponiéndole pasar juntos la noche de reyes. Así como también por la demanda que le inició por los dichos públicos de Luli a través de Twitter.