Teté Coustarot regresa a la pantalla de América con una propuesta única: "Es importante apoyar a la ficción nacional"

A pocos días del gran debut, en diálogo exclusivo con PrimiciasYa, Teté Coustarot habló de su felicidad por esta nueva a apuesta que tendrá a Martín Caramella y Dany Mañas a cargo de la producción del ciclo. "Volver a la pantalla de América es muy agradable, sobre porque hay gente en el canal a la que quiero muchísimo como Marta Buchanan y Ana Laura Guevara, con quienes ya he trabajado y tengo los mejores recuerdos", confió de entrada.

Así, Teté reveló que semana a semana presentarán icónicas películas nacionales de todos los tiempos, entre las ya que se encuentran confirmadas Uno ojo rojo, Adiós querido Pep, Punto muerto, Camila, Cordero de Dios, Iluminaos por el fuego o El sonido de los tulipanes, entre muchas otras, donde también "dirán presente los protagonistas de cada una de las películas", así como también sus "directores y productores", quienes darán a conocer detalles desconocidos del rodaje y las diversas historias.

"Es una propuesta de compañía mutua con la gente y espero que les guste. Sobre todo con este tema que existe que si las películas estrenadas en cine, en la primera semana no cumplen con una cantidad de espectadores las bajan de cartel, la gente no ha tenido posibilidad de verlas. Entonces hay mucho material que es muy bueno realmente", señaló.

Por último, y mientras aguarda ansiosa el debut de Argentina de película este sábado al término de Secretos Verdaderos, concluyó destacando lo importante que es "apoyar a la ficción nacional. A mí particularmente me gusta mucho ir al cine y reconocer lugares, ciudades, formas de vida, de hablar. Me da una sensación de involucrarme en la película mucho más. Así que me gusta mucho esta idea".

Valeria Mazza, Teté Coustarot y más famosos en el último adiós a Roberto Giordano: las fotos

El viernes 22 de noviembre, a los 75 años, murió Roberto Giordano, el reconocido estilista que marcó una época en el mundo de la moda. Así, durante la mañana siguiente familiares y amigos se reunieron en el cementerio de la Chacarita para despedir sus restos, los cuales fueron cremados.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, figuras del mundo del espectáculo, modelos y colegas del mundo del estilismo expresaron su dolor en las redes sociales.

Una de las primeras en compartir sus palabras fue Teté Coustarot , quien escribió: “Roberto querido, gracias por tantos años de diversión, creatividad y amistad. Siempre te recordaré. Cada vez que me dicen '¡Qué noche, Teté!', estás presente”.

Y esta tarde, Valeria Mazza y Alejandro Gravier, Tete Coustarot, Teresa Calandra, Benito Fernández, entre otros, dijeron presente en el sepelio del peluquero que las acompañó durante años. (RS FOTOS)

