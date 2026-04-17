La extraña reacción de Adabel Guerrero ante el rumor de separación de Martín Lamela: "No me..."

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Ante esta situación, Ochoa comentó que esto motivó una fuerte crisis entre los dos e incluso la artista ya estaría buscando otro lugar donde vivir.

“Martín se enteró y obviamente está muy triste. Y a raíz de esto, básicamente, crisis y se están separando, y que ella está buscando mudarse a Capital, para estar más cerca”, agregó.

En tanto, el panelista comentó que desde la producción se contactaron con la actriz y bailarina quien respondió: "No sé, ni idea", mientras que Pepe Ochoa remarcó que ella no le respondió sus consultas por este tema durante varios días. "Nunca me contestó el teléfono", aseguró el panelista. "Yo le escribí, le pregunté si se había separado y me dijo: por ahora no", sumó Ángel de Brito.

Lo cierto es que PrimiciasYa dialogó este viernes con Adabel Guerrero para ofrecerle el espacio para aclarar la situación y la artista optó por responder: "No, no me interesa aclarar nada. Tranqui", expresó de manera contundente sin responder a la siguiente consulta y evitando entrar en detalles de su actual relación con Martín Lamela tras una gran crisis que superaron en 2015 y volvieron a apostar al amor.

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La íntima confesión de Adabel Guerrero sobre la China Suarez

Durante su visita al programa de streaming 5 de copas, Adabel Guerrero confesó que la presencia de Eugenia la China Suarez, a quien conoció en la serie carcerlaria En el barro 2 y compartieron varias escenas, le hace dudar su sexualidad.

"Si te hubiesen dado la chance de elegir tener una escena con alguno de los protagonistas...", le consultó Facundo Ventura. A lo que la actriz y bailarina afirmó sin vueltas: "¿A quién hubiera elegido? A la China (Suárez). Me encanta la China, creo que es la única que me hace dudar mi sexualidad, mirá lo que te digo".

Y siguió describiendo qué le produjo verla en vivo durante las grabaciones de la serie carcelaria: "Todo. Su belleza que es increíble, se te caen las lágrimas cuando hablas en persona, a mí me pasó por lo menos. Decís: no podes ser más linda".

"Hay algunas que por ahí no les gusta, a mí me parece increíble y ella tiene como una onda. Porque no es la linda insulsa que no podés ni hablar dos palabras, es linda y tiene onda", finalizó Adabel Guerrero con firmeza la actriz sobre la China Suárez.