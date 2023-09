Tini Stoessel abrió su corazón y habló de su lucha interna: "Vale la pena..."

"Si les ayuda de algo, decirles que yo todavía sigo en un proceso, pero que vale la pena volver a intentarlo, quiero decírselos de verdad, de todo corazón. Más que nada ver al lado mucha gente que me quiere, que te conoce, que te quiere ver bien", sostuvo Tini.

Y ahí se sinceró: "A mí me emocionó mucho que sea el ante último show y estar compartiendo con gente que me quiere mucho y que me acompañaron en este proceso personal, y que me ayudaron a crecer un montón, y que crecí como nunca antes en mi vida".

"Pero la vida se trata de intentarlo todos los días y todos los días van a pasar cositas, pero les prometo que si lo empezás a ver desde el lugar de '¿qué es lo que la vida me quiere estar mostrando para que yo aprenda, crezca, y sea una mejor persona?', te cambia la forma de aprender", reflexionó la artista.

Tini Stoessel reveló qué hace para lidiar con los comentarios negativos en las redes sociales

Tini Stoessel, en alguna oportunidad, habló de su salud mental y también se refirió, tiempo atrás, a las redes sociales y cómo le pesaban los comentarios negativos de sus seguidores.

A la artista, ahora, le hicieron una entrevista en Los 40 fan Event, en España, y volvió a hablar del tema. "¿Qué pasa con las redes sociales? ¿Te hacía falta un detox?", le preguntó el periodista.

"Lo hago, lo hago bastante. Selecciono los momentos en los que me meto. Hago así, cierro la persiana y vivo el presente y lo que me está pasando en mi vida, porque a veces es un poco difícil esa dualidad constante de a veces tener que salir a aclarar barbaridades, mentiras, cosas que no son ciertas", contó la cantante.

Con un eufórico grito del público, cerró: "Durante toda mi vida me pasó y ojalá toda esa gente que sigue alimentando esas mentiras, y todas esas cosas tan espantosas, puedan hacer algo más productivo, que estar hablando de los demás, y aparte mintiendo, ¿no?".