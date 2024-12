Tini Stoessel confesó cómo su corazón hoy y explicó por qué resguarda su vida íntima

"Te veo muy hermosa, te veo con una sonrisa y con unos ojitos que te brillan. Te quería preguntar, ¿cómo está tu corazón hoy?", le consultó la ex Gran Hermano 2022.

A lo que Tini comentó: "Está re bien Juli. La verdad es que estoy más feliz que nunca". Y dio detalles de por qué se mantuvo alejada de los medios en el último tiempo sobre todos los trascendidos sobre su vida.

“El estar expuesta hace tantos años significó mucho para mí mentalmente y di varias batallas que cada uno las vive como puede y con las herramientas que va teniendo, pero después de haberla pasado mal en ciertas ocasiones, exponiendo o hablando de mi vida personal, eso me llevaron a lugares que no me hicieron bien”, explicó Tini Stoessel.

Y afirmó en esa línea luego de lo que la separación del futbolista Rodrigo De Paul: “Entonces hoy prefiero mantenerlo desde otro lado (su vida privada). Obviamente que el día que tenga ganas de compartirlo tampoco me privaré”.

“Me encuentro tan feliz de esta manera, que creo que es lo importante, por eso lo estoy guardando, lo estamos guardando desde ese lado, y me parece importante”, concluyó sonriente Tini Stoessel.

Se filtró la secreta y sorpresiva cirugía estética a la que se animó Tini Stoessel: aquí el antes y el ahora

Acostumbrada a los cambios de look extremos, está claro que Tini Stoessel no le teme a mutar permanentemente en pos de verse siempre renovada.

Así, tras pasar por todas las tonalidades y cortes de pelo en los últimos dos años y vérsela con los diversos outfits, ahora la joven cantante argentina fue por mucho más.

Lo cierto es que tras lanzar su nueva canción El cielo, que muchos aseguran está dedicada a su exnovio Rodrigo de Paul mientras cada vez son más fuertes las versiones de su nueva apuesta al amor junto a la reguetonera puertorriqueña Young Miko, Tini decidió operarse las lolas para aumentar su tamaño.

Así lo informó el periodista Gustavo Mendez a través de sus Instagram Stories mostrando el antes y el después de Tini tras colocarse los implantes mamarios.

"Escondieron hasta las enfermeras cuando la llevaron al quirófano. No escanearon su DNI para no revelarlo, fue por la mañana”, destalló el periodista de El Nueve de acuerdo a su fuente de información sobre el paso de Stoessel por la clínica Zabala.

Además, también sumó data pormenorizada sobre la reserva con la que se manejó todo.“La ingresaron por donde entran las ambulancias. Hasta ahí me dice por si se filtra. Son muy pocos los que saben”, confió Mendez.

Este radical cambio estético de Tini se dio a conocer después de que la estrella de la canción juvenil publicara en su cuenta de TikTok un video luciendo una remera animal print ajustada, que sin duda resalta su figura y sobre todo su busto, lo que confirma el implante mamario.

Asimismo, la nueva imagen de la recordada protagonista de Violetta causó sensación entre sus seguidores, quienes inmediatamente notaron el cambio y así se lo hicieron saber a través de sus comentarios en las redes sociales.