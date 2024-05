Tini Stoessel se olvidó de Rodrigo de Paul: de la amistad al amor con alguien que conoce mucho

“Esta relación era de amistad y cercanía de hace muchos años, pero todo indica que el vínculo se está transformando en un amor. Estamos hablando de Tini (Stoessel) y Maxi Espíndola, un bombón del grupo de música MYA”, precisó la panelista.

La periodista aportó más datos del vínculo entre los cantantes que fue creciendo en el último tiempo y pasó de la amistad al amor.

“Él ayudó a Tini en sus shows, trabajaron mucho juntos y no solo él se subió al escenario para cantar con ella sino que también trabajó mucho en los arreglos musicales de Stoessel. Son súper cercanos”, indicó.

“El seis de abril, hace un tiempito, en Miami, ellos compartieron una salida en un barco. Una conocida mía que pasaba por ahí los vio y me puse a investigar. Efectivamente Espíndola estaba en Miami en esa fecha, igual que Stoessel”, continuó Paula Varela sobre el lindo momento que habrían pasado Tini y Maxi en Estados Unidos.

Y cerró: “Parece que él estaba como muy complaciente con ella, muy amoroso. Los otros amigos con los que estaban hicieron una ronda para que ellos quedaran más tapados. Hay un romance y me dicen que los vieron de la mano y abrazados. Esto es mucho más que una amistad”.

Tini Stoessel

La dolorosa confesión de Tini Stoessel: "No sabía a quién recurrir"

En las últimas horas se volvió viral un fragmento de la charla de Tini Stoessel con Gabriel Rolón que se verá el próximo lunes por completo y donde la artista hace una dolorosa confesión.

Como parte del lanzamiento de su nuevo álbum, Un mechón de pelo, la joven cantante habló a fondo con el reconocido psicólogo y abrió su corazón.

“Lo de mi papá (la internación de Alejandro Stoeseel en 2022) había sido una gota que había rebalsado un vaso lleno de agua, y me empecé a encontrar en lugares oscuros y no sabía qué nombre ponerle", reconoció la popular artista.

Y recordó: "No sabía a quién recurrir, no sabía si contarlo o no, no sabía lo que era la ansiedad, no sabía lo que era un ataque de pánico, pero me estaba pasando".

Tini Stoessel contó lo difícil que fue transitar ese camino y llegar al éxito actual, por lo que resalta la importancia de este nuevo trabajo discográfico en su vida.

“Un poco en algún punto arranqué este álbum tan personal con esto, que yo creo que lo de mi papa fue lo que terminó de rebalsar el vaso”, reconoció la cantante.

En la entrevista, Tini cuenta con detalles los momentos más oscuros que pasó a nivel personal en el último tiempo y por los que tuvo que sobreponerse.