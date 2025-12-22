Tini Stoessel se sometió a una operación tras su show con Miranda!: qué fue lo que pasó
En las últimas horas, Tini Stoessel tuvo que someterse a una operación. Los detalles.
22 dic 2025, 00:25
Tras una agenda cargada de compromisos en Argentina, Tini Stoessel tuvo que someterse a una intervención quirúrgica este domingo. El procedimiento, según reveló el periodista Fede Flowers, consistió en un recambio de prótesis mamarias, a un año de su primera cirugía estética.
Flowers detalló en sus redes sociales cómo fue la jornada de la cantante: "La operación se llevó a cabo cerca de las 10 AM de este domingo en la clínica Zabala, llegó acompañada de Rodrigo de Paul, luego de haber cantado anoche con Miranda", escribió. Además, agregó que "el ingreso y la hospitalización fueron bajo un máximo protocolo de seguridad", lo que muestra el cuidado con el que se manejó todo el proceso.
Cabe recordar que, a comienzos de 2025, Tini había compartido en sus plataformas digitales los resultados de aquella operación estética, generando gran repercusión entre sus seguidores. Este tipo de recambio de prótesis suele realizarse tanto por cuestiones médicas —como roturas o complicaciones— como por decisión personal.
Se estima que la artista permanecerá alejada de la exposición pública durante las próximas semanas, enfocada en su recuperación. La cirugía llega después de meses de intensa actividad: su festival Futttura, colaboraciones con María Becerra y Miranda!, y múltiples presentaciones que la mantuvieron en el centro de la escena.
Cómo es la lujosa casa que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul están construyendo en San Isidro
Tini Stoessel y Rodrigo De Paul atraviesan una etapa de plenitud en su relación. La pareja, que combina éxito profesional con estabilidad personal, decidió dar un paso más en su historia: levantar su propia casa en Buenos Aires.
En los últimos días se conocieron detalles de la propiedad que están construyendo en San Isidro. Fue en Tarde o temprano (El Trece), donde Fernanda Iglesias mostró planos e imágenes aéreas de la obra y reveló cómo será el nuevo hogar de la cantante y el futbolista.
El lugar elegido es un emprendimiento exclusivo en Lomas de San Isidro. Según la periodista, "Van a tener solo tres vecinos", lo que refleja la intención de la pareja de mantener privacidad y tranquilidad en medio de agendas cargadas de compromisos.
El diseño arquitectónico contempla unos 800 metros cuadrados distribuidos en tres niveles. En la planta baja se ubicarán los espacios sociales: un living amplio, comedor, cocina integrada y ventanales que conectan con el jardín, donde habrá pileta y quincho para reuniones al aire libre. En los pisos superiores estarán los dormitorios, todos con baño en suite, destacándose una habitación principal con vestidor de gran tamaño.
El sótano será uno de los rincones más sofisticados de la casa. Allí se instalará un spa completo con sauna seco y húmedo, ducha especial, camilla de masajes y un sector pensado para el entrenamiento físico. Como detalle de lujo, también habrá una cava de vinos, aportando un toque de distinción al proyecto.