Tini Stoessel se sometió a una operación tras su show con Miranda!: qué fue lo que pasó

Cómo es la lujosa casa que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul están construyendo en San Isidro

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul atraviesan una etapa de plenitud en su relación. La pareja, que combina éxito profesional con estabilidad personal, decidió dar un paso más en su historia: levantar su propia casa en Buenos Aires.

En los últimos días se conocieron detalles de la propiedad que están construyendo en San Isidro. Fue en Tarde o temprano (El Trece), donde Fernanda Iglesias mostró planos e imágenes aéreas de la obra y reveló cómo será el nuevo hogar de la cantante y el futbolista.

El lugar elegido es un emprendimiento exclusivo en Lomas de San Isidro. Según la periodista, "Van a tener solo tres vecinos", lo que refleja la intención de la pareja de mantener privacidad y tranquilidad en medio de agendas cargadas de compromisos.

El diseño arquitectónico contempla unos 800 metros cuadrados distribuidos en tres niveles. En la planta baja se ubicarán los espacios sociales: un living amplio, comedor, cocina integrada y ventanales que conectan con el jardín, donde habrá pileta y quincho para reuniones al aire libre. En los pisos superiores estarán los dormitorios, todos con baño en suite, destacándose una habitación principal con vestidor de gran tamaño.

El sótano será uno de los rincones más sofisticados de la casa. Allí se instalará un spa completo con sauna seco y húmedo, ducha especial, camilla de masajes y un sector pensado para el entrenamiento físico. Como detalle de lujo, también habrá una cava de vinos, aportando un toque de distinción al proyecto.