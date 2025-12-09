El costoso regalo que Rodrigo De Paul le compró a Tini Stoessel en un exclusivo shopping de Miami
Rodrigo de Paul sorprendió a Tini Stoessel con un impresionante regalo que adquirió en un exclusivo shopping de Miami.
9 dic 2025, 15:21
El costoso regalo que Rodrigo De Paul le compró a Tini Stoessel en un exclusivo shopping de Miami
La aparición pública de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul volvió a generar repercusión este fin de semana, cuando la pareja fue vista paseando por Bal Harbour Shops, uno de los centros comerciales más exclusivos de Miami. Según informó la periodista Laura Ubfal, el futbolista sorprendió a la cantante con un costoso regalo: una cartera de Chanel valuada en 7.500 dólares, un gesto que rápidamente se convirtió en tema de conversación. Ambos se encuentran instalados en la ciudad estadounidense y esta salida reforzó el interés por la relación, que continúa en el centro de la atención mediática.
Lejos de intentar ocultarse, la pareja caminó con total naturalidad entre tiendas de lujo, relajados, sonrientes y sin mostrar preocupación por las miradas de quienes los reconocieron. De acuerdo con lo que trascendió, los dos se detuvieron especialmente en la boutique de Chanel, donde Tini eligió la cartera que finalmente De Paul pagó. Ese gesto, simple a primera vista, despertó múltiples interpretaciones: mientras algunos lo consideraron una demostración de amor y una forma de reafirmar su vínculo tras momentos de incertidumbre, otros lo leyeron como una estrategia para mantenerse en el foco público.
Más allá del valor del regalo, lo que más llamó la atención fue la decisión de mostrarse juntos con tranquilidad, recorriendo un espacio asociado al lujo y disfrutando de un fin de semana sin sobresaltos. En el caso del futbolista, este tipo de salidas no resulta extraño, pero cada aparición junto a Stoessel reaviva automáticamente el interés de la prensa y del público.
Hasta el momento, ninguno de los dos realizó declaraciones sobre la situación ni sobre el significado de este paseo. Sin embargo, la exposición fue suficiente para que las especulaciones vuelvan a instalarse con fuerza. En un contexto marcado por la reconciliación y la vida compartida en Miami, esta salida suma un nuevo capítulo a la historia entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, quienes continúan despertando atención cada vez que se muestran juntos en público.
¿Cómo festejaron Tini Stoessel y Rodrigo de Paul el título del Inter Miami en la MLS?
El sábado pasado, el Inter Miami protagonizó una jornada inolvidable al golear 5-1 a New York City, resultado que le permitió coronarse campeón de la Conferencia Este y asegurar su lugar en la gran final de la MLS. Ese triunfo fue el paso decisivo para que el equipo llegara a la definición en Florida frente a Vancouver Whitecaps, un partido que despertó enorme expectativa entre los fanáticos y que tuvo como protagonistas a figuras como Lionel Messi y Rodrigo De Paul.
Finalmente, la esperada final se disputó el sábado y el Inter Miami se consagró campeón de la MLS tras imponerse por 3 a 1. El Chase Stadium se convirtió en el escenario de una verdadera fiesta deportiva, con miles de hinchas celebrando el título. Los goles del equipo rosa llegaron de la mano de Ocampo, quien convirtió en contra, Tadeo Allende y Rodrigo De Paul. Este último, además de su destacado desempeño, llamó la atención por dedicarle el gol a su novia, Tini Stoessel, un gesto que rápidamente se volvió tema de conversación.
En una de las butacas VIP del estadio, ubicada al costado del campo de juego, se encontraba Stoessel. Al igual que en el partido anterior, la cantante alentó a De Paul junto a su familia, viviendo con intensidad cada momento de la final. Su presencia no pasó desapercibida, ya que fue captada por las cámaras durante distintos pasajes del encuentro.
Embed
Una vez concluido el partido y mientras el equipo celebraba en el centro del campo, De Paul se acercó a la tribuna para buscar a su pareja. Al encontrarse, ambos se fundieron en un abrazo cargado de emoción, reflejando la importancia del triunfo y el apoyo mutuo. Las imágenes de ese momento se viralizaron rápidamente en redes sociales y formaron parte de los festejos posteriores.
Luego, la pareja posó con el trofeo de campeón, en una postal que selló la celebración. Incluso Fran Stoessel, hermano de Tini, compartió una fotografía desde el estadio junto a De Paul, felicitándolo por el logro deportivo.
Así, toda la familia vivió una tarde especial que culminó con un título significativo para Inter Miami y que suma un nuevo capítulo en la etapa futbolística que atraviesan Messi y De Paul rumbo a nuevos desafíos internacionales.