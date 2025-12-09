El costoso regalo que Rodrigo De Paul le compró a Tini Stoessel en un exclusivo shopping de Miami

rodrigo de paul tini stoessel

¿Cómo festejaron Tini Stoessel y Rodrigo de Paul el título del Inter Miami en la MLS?

El sábado pasado, el Inter Miami protagonizó una jornada inolvidable al golear 5-1 a New York City, resultado que le permitió coronarse campeón de la Conferencia Este y asegurar su lugar en la gran final de la MLS. Ese triunfo fue el paso decisivo para que el equipo llegara a la definición en Florida frente a Vancouver Whitecaps, un partido que despertó enorme expectativa entre los fanáticos y que tuvo como protagonistas a figuras como Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

Finalmente, la esperada final se disputó el sábado y el Inter Miami se consagró campeón de la MLS tras imponerse por 3 a 1. El Chase Stadium se convirtió en el escenario de una verdadera fiesta deportiva, con miles de hinchas celebrando el título. Los goles del equipo rosa llegaron de la mano de Ocampo, quien convirtió en contra, Tadeo Allende y Rodrigo De Paul. Este último, además de su destacado desempeño, llamó la atención por dedicarle el gol a su novia, Tini Stoessel, un gesto que rápidamente se volvió tema de conversación.

En una de las butacas VIP del estadio, ubicada al costado del campo de juego, se encontraba Stoessel. Al igual que en el partido anterior, la cantante alentó a De Paul junto a su familia, viviendo con intensidad cada momento de la final. Su presencia no pasó desapercibida, ya que fue captada por las cámaras durante distintos pasajes del encuentro.

Una vez concluido el partido y mientras el equipo celebraba en el centro del campo, De Paul se acercó a la tribuna para buscar a su pareja. Al encontrarse, ambos se fundieron en un abrazo cargado de emoción, reflejando la importancia del triunfo y el apoyo mutuo. Las imágenes de ese momento se viralizaron rápidamente en redes sociales y formaron parte de los festejos posteriores.

Luego, la pareja posó con el trofeo de campeón, en una postal que selló la celebración. Incluso Fran Stoessel, hermano de Tini, compartió una fotografía desde el estadio junto a De Paul, felicitándolo por el logro deportivo.

Así, toda la familia vivió una tarde especial que culminó con un título significativo para Inter Miami y que suma un nuevo capítulo en la etapa futbolística que atraviesan Messi y De Paul rumbo a nuevos desafíos internacionales.