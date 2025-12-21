Wanda Nara incomodó a un participante en MasterChef Celebrity al ventilar una historia con Zaira: "Te la querías levantar"

La conductora insistió: "¿Qué le mandabas a mi hermana, Turco?", y él respondió: "No, no sé qué le mandé. Venía mucho a mi local". Wanda agregó: "Iba a comer", y el Turco cerró con picardía: "De arriba al de Arribeños"." Zaira, Wanda, los padres, los Nara enteros", comentó en su entrevista individual.

Embed

Qué participante de MasterChef Celebrity cruzó con todo al Turco Husaín y pidió su eliminación directa

En MasterChef Celebrity (Telefe), hubo un inesperado enfrentamiento entre Andy Chango y el Turco Husaín, que generó risas, tensión y comentarios en todo el estudio.

En su entrevista previa, Andy dejó en claro que no pensaba pasar desapercibido. "No me puedo medir con el cuerpo, pero con la lengua no tengo problema", lanzó, anticipando el tono picante que tendría su participación.

Al momento de mostrar su preparación, el músico sorprendió con una acusación directa hacia su compañero. "Quiero pedir la eliminación directa del Turco por no respetar el fair play, él me robó dos huevos y está filmado. Pido la eliminación directa y no sé si supera el alcohol en sangre. No sé si hay control", disparó sin filtro.

El Turco no se quedó atrás y respondió con dureza al ver el plato de Andy. "¿Quién vende papas con caviar? ¿Quién vende? ¿En qué estadio? ¿En qué estadio venden del mundo? Esas papas valen un millón de dólares. ¿Con caviar? ¿Dónde la vio? No existe", retrucó, cuestionando la propuesta de su colega.

La tensión siguió creciendo y Andy devolvió el golpe con ironía. "¿Vieron la presentación de este? Andá por la popular con el platito ese finito que trajo el Turco entre la gente. No le llega ni el pan al cliente. Es la peor presentación que vi en la historia de MasterChef", sentenció, dejando a todos sorprendidos.