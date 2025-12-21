Wanda Nara incomodó a un participante en MasterChef Celebrity al ventilar una historia con Zaira: "Te la querías levantar"

La gala de este domingo en MasterChef Celebrity(Telefe) dejó un momento inesperado y divertido. Wanda Nara, siempre filosa, reveló una vieja anécdota del Turco Husaín que involucró directamente a su hermana Zaira.
En MasterChef Celebrity, Wanda Nara expuso a un participante con una vieja anécdota que involucró a su hermana Zaira.
Todo sucedió mientras la conductora recorría las estaciones de Maxi López y del Turco, que estaban trabajando cerca. En esta ocasión, los participantes debían preparar platos navideños típicos de distintos países, pero la cocina pasó a segundo plano cuando Wanda decidió recordar viejas historias.
"¿Qué te gustaría que te regale Maxi?", le preguntó Wanda al exfutbolista. El Turco respondió con humor: "No, nada. Ya tengo todo". E inmediatamente Wanda agregó: "Vos una vez me regalaste un pañuelo de Dolce & Gabbana. ¿Te acordás?". El participante retrucó: "Me imagino que lo tenés todavía, ¿no?", a lo que ella contestó: "Yo tengo todo. Conservo todo".
El Turco recordó que aquel regalo había sido para su cumpleaños, pero Wanda no dejó pasar la oportunidad y lanzó sin filtro: "Y a mi hermana le regalaste un oso que te la querías levantar". El Turco, incómodo, intentó bajarle el tono: "Estamos hablando de una anécdota pasada".
La conductora insistió: "¿Qué le mandabas a mi hermana, Turco?", y él respondió: "No, no sé qué le mandé. Venía mucho a mi local". Wanda agregó: "Iba a comer", y el Turco cerró con picardía: "De arriba al de Arribeños"." Zaira, Wanda, los padres, los Nara enteros", comentó en su entrevista individual.
En MasterChef Celebrity (Telefe), hubo un inesperado enfrentamiento entre Andy Chango y el Turco Husaín, que generó risas, tensión y comentarios en todo el estudio.
En su entrevista previa, Andy dejó en claro que no pensaba pasar desapercibido. "No me puedo medir con el cuerpo, pero con la lengua no tengo problema", lanzó, anticipando el tono picante que tendría su participación.
Al momento de mostrar su preparación, el músico sorprendió con una acusación directa hacia su compañero. "Quiero pedir la eliminación directa del Turco por no respetar el fair play, él me robó dos huevos y está filmado. Pido la eliminación directa y no sé si supera el alcohol en sangre. No sé si hay control", disparó sin filtro.
El Turco no se quedó atrás y respondió con dureza al ver el plato de Andy. "¿Quién vende papas con caviar? ¿Quién vende? ¿En qué estadio? ¿En qué estadio venden del mundo? Esas papas valen un millón de dólares. ¿Con caviar? ¿Dónde la vio? No existe", retrucó, cuestionando la propuesta de su colega.
La tensión siguió creciendo y Andy devolvió el golpe con ironía. "¿Vieron la presentación de este? Andá por la popular con el platito ese finito que trajo el Turco entre la gente. No le llega ni el pan al cliente. Es la peor presentación que vi en la historia de MasterChef", sentenció, dejando a todos sorprendidos.