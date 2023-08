Ángel de Brito reveló quién es la mejor angelita de la historia en LAM y sorprendió a todos

Actualmente el panel de LAM están constituido por Yanina Latorre, Nazarena Vélez, Marcela Feudale, Marixa Balli y Fernanda Iglesias, entre otras invitadas que participan en las diferentes emisiones del programa.

Yanina Latorre habló de su salud después de haber tenido que abandonar LAM: "Sentí que me moría"

Yanina Latorre se descompensó el miércoles en LAM (América TV) y tuvo que retirarse del estudio antes de finalizar el programa conducido por Ángel de Brito.

Este jueves, después de haber pasado el mal momento, explicó al aire qué fue lo que le pasó. "Creo que me intoxiqué. Yo venía con una sinusitis, después de lo del oído el año pasado, cada vez que me resfrío se me va al oído y empiezo con la misma batería de medicamentos fuertes y no tomé el protector gástrico", contó.

"Ayer fui a almorzar a un restaurante en Palermo, comí salmón y creo que me cayó mal. El pescado es complicado... A la tarde estaba en la radio y ya me sentía como pesada. Después me tomé un café y ese café me mató. Ya venía mal y el café te mata cuando estás mal de la panza", detalló.

"Llegué al canal, me sentía mal, me maquillé y las chicas me dieron una buscapina. La primera hora y pico del programa estaba bien, y de repente me quedé callada y muda, raro en mí, y empecé a sentir que me moría, tenía chuchos como que me iba a bajar la presión, pero del dolor. En el corte ya no aguanté y Pepe (Ochoa) me llevó a casa. No podía más del dolor. No tengo gastroenteritis ni diarrea, nada. Fue como una gran intoxicación", afirmó la rubia.