Yanina Latorre explotó por la utilización del término Día de las Infancias: "¿Por qué quieren cambiar todo?"

"¿Qué complejo hay? La poron... del jodido que le cambia el nombre a todo. Me calenté", cerró la panelista de LAM en una de sus historias de Instagram.

En el sitio web de argentina.gob.ar, el secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner señala: “Proponemos dejar de decir 'día del niño', porque queremos celebrar la diversidad de toda la niñez. Es muy importante que el estado acompañe las transformaciones culturales que estamos viviendo e impulse cambios que colaboren en visibilizar inequidades, y favorezcan prácticas más inclusivas”.

Yanina Latorre fue letal con el look de Flor Vigna en la foto del Bailando 2023

El martes se llevó a cabo la foto del Bailando 2023 con todas las figuras del certamen. El formato internacional regresa muy pronto a la TV, de la mano de Marcelo Tinelli y por América.

En LAM analizaron los looks de los famosos que estarán este año en la pista de la competencia. Ángel de Brito mencionó que los productores les pusieron ciertas reglas de vestuario a los concursantes.

"Nos dijeron azul no, blanco no, verde no, brillos no, porque habían diferentes fondos para las fotos individuales", señaló el periodista. "¿Y qué te pareció el look de Flor Vigna?", le preguntó Ximena Capristo.

“No soy especialista en moda. Tiene un lomazo, pero me parece que no se lucía”, expresó Ángel. Yanina Latorre redobló la apuesta y fue tajante. “No hace falta ser especialista, un horror lo que se puso”, retrucó la angelita. "No quería cortar con su estilo musical”, sostuvo Marixa Balli.