Tras su reciente eliminación del Bailando 2023, Mónica Farro habló de su vuelta al programa  

Al tiempo que Maite Peñoñori aseguró que si Cami termina bajándose del concurso, la producción ya tendría a la persona que la reemplazaría. Y sin dudarlo, anunció directa: "la reciente eliminada, Mónica Farro".

Embed

Así las cosas, este sábado PrimiciasYa se comunicó con la vedette uruguaya, quien confió: "Cuando yo me quedé afuera, al venir a despedirse de mí Marcelo me dijo 'hoy te vas del certamen, pero la semana que viene tengo una sorpresa para vos'".

Y si bien admitió haber escuchado anoche la información de la angelita en LAM, Farro aseguró no estar anoticiada sobre la efectivización de su regreso al programa. "A mí, oficialmente nadie me llamó para decirme nada, así que no sabría en tal caso cuándo, con qué equipo o si realmente va a suceder", explicó a este portal.

Por último, Mónica Farro deslizó entusiasmada: "Pero si lo dijeron, me imagino que sí", aunque reiteró firme no saber "nada por parte ni de Marcelo, ni del Chato, ni de la producción, ni de nadie".

Mónica Farro en la salsa de tres.JPG

Cuál fue la nueva pareja que quedó eliminada del Bailando 2023 de Marcelo Tinelli

Este jueves en el Bailando 2023 (América TV) una nueva pareja tuvo que abandonar el certamen de baile conducido por Marcelo Tinelli.

Antes de conocerse la decisión final, el presentador reveló cuál fue el voto secreto de la jurado Moria Casán. Kennys Palacios, Juliana Díaz, Coti Romero, Juli Castro, Mónica Farro y Tuli Acosta -la más nominada por sus compañeros- fueron quienes tuvieron el menor puntaje.

Ahí, cada integrante del jurado eligió a un participante para que continúe en el show. Moria salvó a Kennys; Marcelo Polino, en tanto, eligió a Tuli; Ángel de Brito salvó a Coti, y Pampita decidió darle otra oportunidad a Juli Castro. Fue así como Mónica Farro y Juliana Díaz pasaron a la siguiente etapa: la del teléfono.

MONICA FARRO.JPG

"Por decisión de la gente, con el 57,6 por ciento de los votos, están entre las mejores 23 parejas del Bailando Juliana Díaz y su bailarín Rodrigo Gutta", anunció el presentador. Farro tuvo que abandonar el certamen al obtener el 42,4 por ciento de los votos.

"Es una pena, la verdad. Tenía muchas ganas de quedarme. Sabés que hace mucho que tenía ganas de estar. Gracias a la gente que votó. Tenía mucho más para dar", expresó la rubia antes de despedirse definitivamente del certamen.