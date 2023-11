Moria Casán reveló insospechados detalles de su intimidad en el Bailando 2023 y fue letal: "Muy flojitos"

Coti Romero sobre la cama y Moria Casán.jpg

Fue allí cuando, fiel a su estilo desenfadado y verborrágico, Moria Casán confesó entre risas: “Yo a todos los telos fui. A los que se entraba y te fichaba toda la cuadra, Dios mío, eran divinos. Qué olor a naftalina...a desodorante, con los potus esos que se caían”.

Y detalló que a ella le gustaban "los clandestinos". "Ahora se mejoraron mucho. Me gustaba antes más rústico, más precario”, agregó picante. Pero eso no fue todo, porque después de que Pampita confesase que prefiere su cama perfumada a la hora de la intimidad, La One lanzó una inesperada y picante declaración.

“Yo hice ‘A la cama con Moria’ en el 91, y llevaba a todos los políticos. No saben lo que son los políticos en la cama...flojitos, muy flojitos”, disparó sin filtro, gesticulando con el pulgar para abajo. Como dice el refrán, a buen entendedor...

Moria Casán fulminó a Juliana Díaz en el Bailando 2023: "Sos una ridícula, no sabés lo que es un show"

En tanto un día antes, el jueves, Juliana Díaz se enfrentó con Moria Casán en el Bailando 2023 (América TV) por la dura crítica que había recibido el lunes después de hacer su performance. "Sos una ridícula", lanzó la One.

"Tengo mucha coreo facial, lo que no hacés vos lo mando yo a mi cara", comenzó diciendo La lengua karateca. "I'm sorry, es un juego, reina", le respondió Moria al escuchar que la Gran Hermano se quejaba de su devolución.

"Obvio, es un show, pero la falta de respeto hasta por ahí", le contestó Juliana. "En un juego no entra la falta de respeto, nena, te lo tomás personal. ¿Marcelo, me puede pagar una operación para cambiarme la jeta?", le preguntó al conductor.

"Wow, ¿un lifting?", dijo Tinelli. "No, cambiar de jeta, porque yo tengo una jeta muy expresiva, que traspasa la pantalla. La gente me compra hace 50 años por mi verdad. Y esta gente es sagrada y hace coreo", dijo señalando al jurado.

Ahí, Díaz le respondió: "Yo también tengo jeta. Y me sé defender muy bien, por eso no me gusta que me digan ridícula". "Bueno, mi amor, vos para hablarle a la gente mirás la pantalla. Yo digo ridícula, porque se me canta, esto es un juego, amora. Andá al psicólogo", le dijo Casán.

"A otra cosa mariposa", disparó Juliana. "Por eso, a otra cosa mariposa y mirá la pantalla, que este es tu mundo, el mundo pantalla. Vos no podés mirar a los ojos. Te digo ridícula nuevamente, vos no sabés lo que es un show y un juego", la fulminó la jurado del certamen.