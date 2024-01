Tras su salida de Gran Hermano, Denisse estalló por el acercamiento de Sabrina a Bautista: "Estoy re caliente"

Así las cosas, con los recientes eliminados ya desde el piso del Debate con Santiago del Moro y los analistas frente a frente, Laura Ubfal les mencionó el tema. "Chicos, no les quiero romper el corazón ni a Alan ni a Denisse pero hoy Sabrina le dijo a Bautista que es muy parecida a vos y que está dispuesta a estar con él. Fue en broma pero, ¿Cómo te cae?", preguntó directa.

Denisse y Alan tras su salida de GH 2023.jpg

"Yo ya lo dije. Es un juego y ahí adentro los sentimientos cambian día a día", lanzó en un primer momento la ex hermanita intentando ser políticamente correcta, a lo que la periodista le remarcó: "Pero hay un corazón y vos lo tenés", intentando que la joven hable de sus sentimientos.

"Sí, yo lo tengo. Me sentí mal pero que hagan lo que quieran. Están en todo su derecho", admitió la ahora ex hermanita, lo que generó la reacción de Sol Pérez que la cruzó sin filtro. "Deni, pero me gustaría escucharte decir: 'No, me re enoja. Quiero que tengas sangre", la pinchó la ex chica del clima.

Fue allí cuando Denisse no aguantó más y explotó reconociendo "Sí, estoy recontra caliente pero no voy a hacer quilombo", completamente sorprendida por la actitud de Sabrina con Bautista.

Embed

Kun Agüero se disculpó tras atacar a Sabrina de Gran Hermano: ¿qué había dicho?

El Kun Agüero quedó envuelto en un escándalo. El ex jugador habló de las últimas nominaciones en Gran Hermano y todo derivó en una polémica impensada. El ex futbolista llamó a votar contra Sabrina. ¿El motivo? Agüero es amigo de Brian Fernández, el novio de la joven, que fue duramente cuestionada en las redes por su acercamiento a Alan, y luego a Bautista.

"Banquemos a un gran amigo que lo conozco de los 5 años, Brian Fernández. Ya sabemos lo que está pasando en la casa. Yo me entero porque tengo a mi mejor amigo... ya tengo a una enemiga. Así que ya saben: Arafue, como dijo Milei. ¡Sabrina, afueraaaa!", fueron los dichos del ex jugador.

Para sorpresa de muchos, Brian salió a bancar a su pareja, remarcó que la apoya para porque estar en el reality siempre fue su gran sueño. Al enterarse que la posición de su amigo, el ex integrante de la Selección tuvo que disculparse con Sabrina.

El Kun aguero.jpg

"Yo por ahí me imaginé o pensé que por ahí estaba mal. Pero bueno, al final me metí en donde no tenía que meterme. Asumo la responsabilidad, le pido disculpas a Brian porque por ahí tenía que haberle preguntado a él de esto. Ya me conocen a mí que yo opino y tiro fruta. Me salió así decir eso y lo dije", expresó el Kun.

"Hablé con él y está bien. Pedirle disculpas si le generé un problema o si hice sentir mal a la familia de ella o el ambiente. Nada, ya está. Yo sigo como siempre bancando a Brian. Asumo la responsabilidad de que me equivoqué y no va a volver a pasar", agregó.

Finalmente, El Kun remarcó que nunca tuvo intención de generar una polémica. "Uno al final quiere a sus amigos y siempre quiere lo mejor", sentenció.