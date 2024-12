Trascendieron los chats comprometedores que Wanda Nara presentó en la Justicia contra Mauro Icardi

En esas conversaciones, Mauro destroza a L-Gante. "Me hago problema por vos porque sos la madre de mis hijas. Estás con un pibe que tiene 15 años menos que vos. ¿Cuánto pensas que te va a durar?", dice sobre el referente de la cumbia 420, a quien tilda de "negro drogadicto impresentable".

En otra parte de los chats, el jugador hace referencia al affaire con La China Suárez, que hizo implosionar todo entre ellos: "Hace 11 años que no estoy con otra mujer. Tuve un error, sí, pero cag... porque te respeto y te amo de verdad. El error de hablarle a esa mina fue en caliente porque la pelod... que hiciste vos".

En la última captura que compartieron al aire en Intrusos queda en claro que Mauro no está dispuesta a soltar a Wanda. "Tenemos un último tren. Quiero pedirte que lo aprovechemos. Se vienen todos los cumpleaños, la Navidad, y los momentos más lindos para disfrutar en familia", le dice el futbolista a la madre de sus hijas.

El domingo, Wanda Nara estuvo en el living de Susana Giménez y no defraudo al público. La conductora de Bake Off Famosos (Telefe) contó todo lo que sucedió días atrás en un restaurante en Costanera Norte, a donde fue junto a L-Gante y coincidió con La China Suárez y Mauro Icardi.

"Un amigo que tenemos en común me vino a saludar y me dijo que estaba en la mesa de la China. Yo no lo podía creer pero me insistió en que fuera a saludarla", detalló la mediática en el ciclo de la diva.

"Yo estaba con Elián, que trabajó con ella, no me parecía mal eso de cerrar el tema porque si él se acerca a saludarla, no da que no lo haga yo. Fui y le dijo que yo estaba bien, si ella estaba bien y me dijo que sí. Me dijo que no quería saber nada con mi ex y yo le dije que esperaba que con Elián tampoco", recordó Wanda.

En su cuenta de Instagram, Pochi de Gossipeame, amiga de la mediática, sumó más datos de la noche en Gardiner. "La imagen de la China Suárez en el baño de Gardiner mirando el celu, riéndose y chusmeando bajito con dos amigas. Estaba también Mauro Icardi con una sola mujer y un grupo de amigos en otra mesa. Me contaron que Mauro habló todo el tiempo de su abogada y la estrategia en contra de Wanda", advirtió.

La panelista mencionó que entre los famosos que se encontraban en el lugar también estaba Darío Barassi. El compañero de Wanda Nara en Love is blind quiso ser imparcial y se acercó a saludar a Mauro Icardi.