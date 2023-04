Nicole Neumann habló sobre la decisión de su hija Indiana de vivir con Fabián Cubero: "Es un tema delicado"

“Ya se sabe que Indiana está viviendo conmigo y esa es la realidad. Quiere vivir conmigo, que soy su papá porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo. Por ahora, hace un tiempo, ya que no ve a la mamá y será un tema que definirá Indi y ella misma verá qué quiere de acá en adelante. La veo contenta y obviamente que si le pasa algo, a mí no me lo demuestra. Ella está bien, contenta y se la ve todo el día sonriente. Disfruta de estar con su hermano, conmigo y se lleva muy bien con Mica Viciconte”, comentó en diálogo con Pronto.

Fabián Cubero, cuestionado por contar intimidades del quiebre en la relación de Indiana con Nicole Neumann: "La furia de ella"

En una polémica entrevista con Pronto, Fabián Cubero habló por primera vez del quiebre en el vínculo de su hija Indiana con su mamá Nicole Neumann.

La niña hace unos meses que vive con él y su pareja, Mica Viciconte, y contó detalles de la actual relación que tiene Indiana con la madre y por qué la adolescente decidió no vivir con su madre.

"Ya se sabe que Indiana está viviendo conmigo y esa es la realidad. Quiere vivir conmigo, que soy su papá porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo", detalló en la entrevista el ex futbolista.

Y apuntó: "Por ahora, hace un tiempo ya que no ve a la mamá y será un tema que definirá Indi y ella misma verá qué quiere de acá en adelante. La veo contenta y obviamente que si le pasa algo, a mí no me lo demuestra. Ella está bien, contenta y se la ve todo el día sonriente".

"(Indiana) Disfruta de estar con su hermano, conmigo y se lleva muy bien con Mica. Hace varios meses que no ve a la mamá y hasta ahora, no tuvo momentos en los que la vimos decaída o triste", agregó Fabián Cubero.

Por último, Cubero reveló que Indiana empezó terapia y que ella está contenta: "Sí. Si bien está bien, está yendo a una psicóloga y ahí tiene su espacio de diálogo con una profesional. Igual no arrancó a raíz de este tema. Siempre fue a terapia, hace muchos años ya".

"La apoyo y también me gustaría que tenga una historia familiar linda, como la que tuve yo con mi familia. A Indiana la veo contenta, está viviendo conmigo y la apoyo en sus decisiones pero me gustaría que tenga una historia linda con toda la familia", finalizó el ex defensor de Vélez.

En este sentido, en el ciclo Socios del Espectáculo, El Trece, se analizaron las polémicas declaraciones de Fabián Cubero sobre su hija y el vínculo con la madre y Adrián Pallares puso el foco en lo que reveló el ex futbolista.

“Esto es algo que hablamos en su momento y es que quedó claro, a través de las fotos, que la nena no pasó las fiestas, ni Navidad ni Año Nuevo, con su mamá. Esto genera quilombo", dijo el conductor. Y Rodrigo Lussich agregó: "No solo no vive con ella, sino que no habla con Nicole”.

“En un momento Nicole no dejaba que Indiana se relacione con la familia de Cubero, pero ahora pasó que se fue todo el verano a Mar del Plata con ellos”, señaló Paula Varela.

"Es un padre hablando de la intimidad de su hija menor en un reportaje. No está ayudando. Los valoramos acá porque nos da contenido, pero lo cierto es que como papá es complejo", cerró Pallares.