Tremenda pelea con insultos en vivo entre Alejandro Fantino y su mano derecha, Tronco

La pelea comenzó cuando Tronco expuso los 40 mil pesos que debió pagar días atrás para comprar un medicamento que precisa a diario, sosteniendo que la gran mayoría de la población hoy no puede pagar esos valores.

Fue allí cuando el marido de Coni Mosqueira intentó salir de ese terreno fangoso con una frase que lo complicó más aún. "Vos sabés que soy un tipo que vive conectado con la realidad, entonces no me digas que no", deslizó Fantino. Pero se encontró con una respuesta letal por parte de su amigo: "No. Vos no vivís conectado con la realidad. Disculpame, pero mi realidad no la vivís. Vos no vivís lo que yo vivo".

Cómo terminó la pelea de Alejandro Fantino y Sergio "Tronco" Figliulo

Tras ese primer cruce, el actual conductor de La última cena (El Nueve) apeló a una chicana, deslizando "Pero si tenés una camioneta, vivís en una casa...", lo que generó la furiosa reacción de su colega. "Noooo. Eso es un golpe bajo de mierda. ¿Sabés por qué tengo lo que tengo? Porque laburo veinte mil horas por día. ¿Sabés lo que hago el sábado? Me levanto a las diez de la mañana y trabajo", contragolpeó.

"¿Y lo que yo tengo de dónde lo tengo? Acaso yo no laburo veinte mil horas por día, no me rompí el laburando?", quiso argumentar Alejandro Fantino para justificar sus palabras. "¿Sabés cuál es la diferencia entre vos y yo? Que yo no te tiro esas boludeces. Esa es una boludez. Yo te digo 'vos tenés una Cheroqui', pero no gano nada. Me chupa un huevo. Vos no sabés el día a día que tiene la gente", sostuvo ya desencajado Figliuolo frente a su amigo y el resto de sus compañeros.

Así, ya fuera de sí y sin cerrar su idea, Sergio Figliuolo revoleó los auriculares y se fue del estudio en medio de gritos e insultos. "Se enojó en serio, pará un poco. Tronco pará, no te pongas así. No te podés enojar así, Tronquito. Se enojó en serio", atinó a relatar Fantino.

Claro que al terminar el programa, ya fuera del estudio Fantino hizo un vivo de Instagram donde se mostró junto a Tronco para aclarar que sólo fue una discusión pasajera, por lo que todo está más que bien entre ambos e incluso celebraron la tendencia de Twitter en la que se convirtieron por esas horas.