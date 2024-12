Tyago Griffo se la jugó con un clásico del rock nacional y logró un puntaje casi perfecto

Para esta performance, el hijo de La Bomba además tocó la guitarra en vivo y cautivó al jurado que le puso un puntaje casi perfecto con un total de 35 puntos, más el voto secreto.

“Te estamos pidiendo desde siempre que salgas del molde y hoy lo hiciste. Si no salió perfecto, no importa tanto como que lo hayas hecho”, fueron las palabras de Nacha Guevara.

Por otro lado, Flavio Mendoza, que se declaró fan de la banda, también destacó la evolución de la pareja y le puso un 10. Esto también en el voto de Aníbal Pachano y Milett Figueroa.

Finalmente, Marcelo Polino, el jurado más exigente, le puso un 5, aunque coincidió con los halagos y devoluciones de todos sus compañeros.

La picantísima final que predijo Brian Lanzelotta para el Cantando 2024

El Cantando 2024 (América) está cerca de la recta final y los participantes comienzan a sentir cada vez más las ganas de estar en la final y convertirse en los próximos campeones del certamen.

En este contexto, este lunes Brian Lanzelotta se presentó nuevamente y la conductora Flor Peña le preguntó si ya tenía un rival en mente en caso de llegar a la instancia más esperada de la competencia.

Si bien su compañera eligió a Pepe Ochoa como candidato, Brian elevó la apuesta y confesó: “A mí me gustaría mi final, por quien me veo y me parece que podría ser una gran final, con Tyago Griffo”.

“Desde el tema artístico me parece que es un gran rival y sería un gran desafío poder competir”, justificó el cantante destacando el talento que demostró su compañero a lo largo del programa.

Cabe destacar, que ambos pasaron por momentos tensos en el certamen y las cosas entre ellos se complicaron aún luego de un fuerte cruce entre Brian y la mamá Tyago, Gladys La Bomba Tucumana.