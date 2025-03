El categórico gesto de Furia tras la grave acusación de Santiago a Luciana en Gran Hermano 2024

En este sentido, Sandra Priore le contó a Santiago Tato Algorta mientras lavaba elementos de concina que advirtió los claros gestos que hizo Furia en medio de ese anuncio y que dejarían en evidencia la posición que la tatuada tomó en la polémica.

Sandra se solidarizó con Luciana y dio a entender que Juliana Scaglione no está de acuerdo con la forma en que Bati manejó este tema.

“Cuando dijeron que las cosas se arreglaban entre esas dos personas y no como cagón adelante de toda la casa, mirá lo que hizo Furia”, le advirtió Sandra a Tato.

“Me parece muy grave la acusación. Es un montón. Y Luciana tiene razón, él está en placa… Yo no permitiría que una persona X, porque no te conoce ni lo conocés, venga a... A menos de que haya sucedido”, defendió Sandra a Luciana.

Y apuntó picante contra Bati: “Este juego da para todo. Ese flaco es un enfermo. ¿Por qué Gran Hermano no la llamó a Luciana al confesionario y escuchó solamente la campana de él?".

Luego Tato le contó a Luciana lo que le confió Sandra sobre la postura de Scaglione en el conflicto planteado por Santiago Larrivey: "Dice que Furia la bancó cuando Sandra dijo que no estaba bueno que Bati expusiera eso delante de toda la casa, que lo podría haber solucionado cara a cara, que Furia dijo tipo sí".

Bati y Luciana Martínez expusieron sus descargos luego del comunicado de Gran Hermano

El miércoles en la gala de Gran Hermano 2024, Telefe, el supremo emitió un comunicado para hablar con la casa acerca de la denuncia que hizo Bati por incómodos episodios que vivió con su compañera Luciana Martínez.

"Sepan que cuentan con la libertad absoluta para interactuar como quieran, pero estaré muy atento a que no sobrepasen las fronteras del respeto y conviertan una relación que debe ser sana y placentera en algo reprobable que me obligue a proceder con severidad", dijo, entre otras cosas.

Acto seguido, Santiago del Moro invitó a los involucrados a hacer un descargo al respecto y Luciana fue la primera en tomara la palabra. “Me hubiera gustado que Gran Hermano me llame al confesionario para preguntarte a mí en primera persona que está sucediendo", reconoció en primer lugar.

"Todo empezó como juego, acá nada es apropósito o al menos de mi parte no tengo ninguna intención con Bati más que divertirme. Siempre fue en modo de gracia y hoy si, me dijo que por ahí estaría bueno que la cortemos o no suceda más porque lo incomodaba. Yo le di el ok, me alejé, y para mí fue tema cerrado”, explicó.

Luego, llegó el turno de su compañero y contestó: “Es real, empezó como un juego, ayer a la noche hubo un comentario medio elevado adelante de gente que me incomodó, sumado a que ya varias veces dio vuelta la foto de mi pareja cuando venía a mi cama".

"Al principio me reí y después me empezó a molestar que fue cuando le dije, porque de nuevo, yo con Luciana tengo la mejor pero si seguía no iba a ser la mejor. Prefiero seguir con buena onda y respeto siempre porque así me manejo yo en la vida”, concluyó.