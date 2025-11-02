Andrés Nara dio su veredicto sobre Martín Migueles, el nuevo novio de Wanda Nara: "El tipo es..."
Andrés Nara, papá de Wanda Nara, se refirió al inicio de relación de su hija con Martín Migueles y tambien habló de Maxi López y el conflicto con Mauro Icardi.
En medio de la total tensión con Mauro Icardi en la Justicia por sus hijas, Wanda Nara se dio una nueva oportunidad en el amor tras mostrarse hace unos meses acompañada de Martín Migueles y disfruta de un gran presente laboral en la conducción de MasterChef Celebrity.
En ese contexto, quien se refirió al noviazgo de Nara con Migueles fue Andrés Nara, quien dio su opinión sobre el empresario: “El tipo es macanudísimo, nos llevamos bárbaro. Sobre todo está con muy buena onda con los chicos, que para mí es lo más importante. Aparte lo que a mí más me importa es que Wanda esté feliz”, remarcó el papá de Wanda en diálogo con el streaming de Pronto.
"Yo me llevo más o menos con la cocina pero me engancho con el programa, no me veo participando, trataría de que no porque no es lo mío", se sinceró sobre el presente el buen presente en pantalla de su hija y si participaría de su programa.
En cuanto al gran vínculo que tienen en la actualidad Wanda y Maxi López y que incluso los lleva a trabajar juntos en el reality MasterChef Celebrity, Andrés siguió en la postura de siempre de bancar al padre de sus nietos varones.
“Está buenísimo cómo se llevan. Ahora la gente ahora lo está conociendo a Gasti, es un tipo súper agradable, muy coherente, cosa que no todos lo son y él siempre fue así. Además de ser el padre de mis nietos, siempre fue medido en sus declaraciones, es un tipazo”, señaló con mucho afecto al hablar de López.
Sobre el conflicto de su hija con Mauro Icardi y la posibilidad de que fuera él quien lleve a las niñas a Turquía para que se reencuentren con el papá, Andrés fue sincero y tiró un palito para el futbolista.
“Yo haría todo lo que Wanda quiera y priorizaría la felicidad de las chicas para que estén vinculadas con el padre, para mí es fundamental eso. Ahí está la empatia y la coherencia de las personas, cosa que de una parte no está", comentó Nara.
"Yo quisiera que estén bien con el padre. Yo estaría dispuesto a hacer lo mejor que se pueda hacer. El tiempo acomoda todo si hay buena coherencia, todo se acomoda. Como se me acomodó a mi con toda la familia”, concluyó.
La furia de Wanda Nara con la China Suárez por una polémica foto
Wanda Nara estalló de furia desde las redes sociales tras enterarse que Mauro Icardi le regaló un costoso bolso de una primera marca a la China Suárez.
La conductora no se aguantó y publicó un durísimo posteo desde su cuenta en instagram donde habló con el término "zorra" y "arrastrada".
“¿Qué tan zorra podés ser de refregarle a una nena, el día del cumple, el abandono de su papá? Te pidieron de mil maneras del Ministerio Público que las nenas estaban mal. ¿Qué clase de sorete podés ser?”, comenzó furiosa su mensaje.
“Sabés muy bien que a Isi no le regaló nada y solo buscó arruinarle su cumpleaños. Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo. Y menos a mí, que los tengo todos, ridícula. Cuando te regalaron un auto no te vi refregando tanto”, continuó Wanda Nara enojadísima.
Y lanzó en llamas: “¿Limitado un bolso Louis Vuitton? Tengo tres de esos. La única limitada que compite con nenas sos vos, mier… de persona.Vos como mujer y las abogadas mujeres que defienden un hombre, si así se le puede llamar, que quiere sacarle las hijas a una mamá”.
“¿Te lleva a Milán como una interesada VIP arrastrada, a pelear por la restitución de dos nenas que quieren vivir con su mamá? Seguí comprando bolsos, porque dignidad no venden”, finalizó muy picante contra su máxima enemiga.