Andrés Nara dio su veredicto sobre Martín Migueles, el nuevo novio de Wanda Nara: "El tipo es..."

“Está buenísimo cómo se llevan. Ahora la gente ahora lo está conociendo a Gasti, es un tipo súper agradable, muy coherente, cosa que no todos lo son y él siempre fue así. Además de ser el padre de mis nietos, siempre fue medido en sus declaraciones, es un tipazo”, señaló con mucho afecto al hablar de López.

Sobre el conflicto de su hija con Mauro Icardi y la posibilidad de que fuera él quien lleve a las niñas a Turquía para que se reencuentren con el papá, Andrés fue sincero y tiró un palito para el futbolista.

“Yo haría todo lo que Wanda quiera y priorizaría la felicidad de las chicas para que estén vinculadas con el padre, para mí es fundamental eso. Ahí está la empatia y la coherencia de las personas, cosa que de una parte no está", comentó Nara.

"Yo quisiera que estén bien con el padre. Yo estaría dispuesto a hacer lo mejor que se pueda hacer. El tiempo acomoda todo si hay buena coherencia, todo se acomoda. Como se me acomodó a mi con toda la familia”, concluyó.

IG Wanda Nara - Martín Migueles

La furia de Wanda Nara con la China Suárez por una polémica foto

Wanda Nara estalló de furia desde las redes sociales tras enterarse que Mauro Icardi le regaló un costoso bolso de una primera marca a la China Suárez.

La conductora no se aguantó y publicó un durísimo posteo desde su cuenta en instagram donde habló con el término "zorra" y "arrastrada".

“¿Qué tan zorra podés ser de refregarle a una nena, el día del cumple, el abandono de su papá? Te pidieron de mil maneras del Ministerio Público que las nenas estaban mal. ¿Qué clase de sorete podés ser?”, comenzó furiosa su mensaje.

“Sabés muy bien que a Isi no le regaló nada y solo buscó arruinarle su cumpleaños. Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo. Y menos a mí, que los tengo todos, ridícula. Cuando te regalaron un auto no te vi refregando tanto”, continuó Wanda Nara enojadísima.

Y lanzó en llamas: “¿Limitado un bolso Louis Vuitton? Tengo tres de esos. La única limitada que compite con nenas sos vos, mier… de persona.Vos como mujer y las abogadas mujeres que defienden un hombre, si así se le puede llamar, que quiere sacarle las hijas a una mamá”.

“¿Te lleva a Milán como una interesada VIP arrastrada, a pelear por la restitución de dos nenas que quieren vivir con su mamá? Seguí comprando bolsos, porque dignidad no venden”, finalizó muy picante contra su máxima enemiga.