La romántica salida nocturna de Nico Vázquez y Dai Fernández: la nueva foto juntos

"Si él está bien, yo estoy bien. Le deseo todo lo mejor, de corazón. Nunca jamás me van a escuchar hablar mal de él. Lo adoro y lo voy a adorar toda la vida; siempre le voy a desear lo mejor, sea con Dai o con quien quiera. Tenemos un vínculo hermoso, en el cual podemos charlar y comunicarnos. Nico es una hermosa persona: pasé 18 años siendo feliz con un hombre hermoso, brillante, que me hizo feliz y yo también a él, por supuesto", precisó la actriz hace unos días en diálogo con Yanina Latorrre en el ciclo SQP.

Y sobre el vínculo entre Nico Vázquez y Dai Fernández remarcó: "Ella es un amor, divina, talentosa; siempre fueron muy amigos. Entiendo que en la contención, se que te podes enamorar".

nico vazquez dai fernandez foto juntos restaurante

El emotivo mensaje de Gimena Accardi tras las primeras fotos de Nico Vázquez y Dai Fernández

Gimena Accardi contó cómo se siente en medio del romance que crece día a día entre su ex pareja, Nico Vázquez, y la actriz Dai Fernández.

La actriz compartió un extenso mensaje en su cuenta de Instagram en remarcó la importancia de su trabajo en este momento que vive en medio de la alegría por la nominación como mejor coconductora a los Martín Fierro de streaming con OLGA.

“En el 2023 fui a Olga sólo por un día y al final me quedé a vivir. Encontré un lugar para ser yo, donde la gente podía conocerme casi al 100%, un lugar para charlar, jugar, crear, escuchar, aprender y divertirme", comenzó Gimena Accardi su posteo.

Y agregó: "Conocí gente que hoy son amigos. Fue mi refugio en días duros, mi parque de diversiones en pleno subidón y el planeta al que me voy para olvidarme de todo”.

“Hacer mesa con Migue y Luqui (y ahora con Benji) es de lo más lindo que me pasó a nivel laboral (y eso que laburo hace veintiséis años)”, destacó emocionada.

Y sobre el final de su mensaje aprovechó para agradecer al equipo detrás de cámara que trabajan a diario en el streaming a quienes definió como “magos cumpliendo delirios con calidad y amor”. "Esta nominación me pone particularmente feliz y me sorprendió mucho", finalizó.