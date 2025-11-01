El firme descargo de Marcelo Tinelli sobre la amenaza recibida por su hija Juanita: "Les pido..."

WhatsApp Image 2025-11-01 at 22.56.00

Además, el conductor le dejó un sentido mensaje en una historia donde están ellos dos y en la que escribió desde lo más profundo de su corazón: "Te amo siempre mi pebe. Con toda mi alma".

Juanita y Marcelo

Qué dijo Juanita Tinelli

Juanita Tinelli decidió romper el silencio tras vivir momentos de gran tensión y angustia. A través de una publicación en sus redes sociales, la joven reveló que había recibido amenazas, vinculándolas indirectamente a la figura de su padre, Marcelo Tinelli, según informaron en Secretos Verdaderos (América TV).

Los hechos se remontan al jueves 30 de octubre, cuando Juanita, acompañada por Marcelo y su madre, Paula Robles, se presentó ante la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal para formalizar una denuncia por amedrentamiento y amenazas de muerte. Lo que parecía un trámite judicial más, rápidamente cobró notoriedad en las redes sociales, generando un amplio debate público.

En su mensaje, Juanita explicó por qué decidió hablar: “Durante muchos tiempo elegí callar. Callar por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad, para proteger a quienes amo. Pero hay momentos en los que el silencio deja de ser refugio y se convierte en una carga que duele más que cualquier palabra”.

“Hace poco viví una situación que me llevó a sentir un límite. Fui amenazada, y aunque no quiero detenerme en los detalles, eso fue suficiente para entender que no puedo seguir viviendo con miedo por decisiones que no tomé", detalló sobre el episodio que la marcó.

Además, Juanita sugirió que las amenazas podrían estar vinculadas a conflictos relacionados con su padre: “Durante años prioricé a mi familia -especialmente a mi papá- por encima de mí misma. Lo hice desde ese amor incondicional que uno tiene por su familia…Pero en ese instinto me fui olvidando de mi misma. De mi salud emocional y mis propios límites. Hoy elijo recuperarlos”.

“No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá ha tomado. Creo que esas acciones lo han llevado a atravesar momentos difíciles que no me corresponden, pero si me afectan profundamente. No puedo responsabilizarme por lo que no hice, pero si por lo que siento y por cómo eso me atraviesa, a tal punto de temer por mi vida, por mi libertad”, explicó angustiada.

Consciente del peso que conlleva su apellido, Juanita remarcó que su intención no es dañar, sino expresarse desde el respeto. “Llevar este apellido es algo que siempre asumí con orgullo. Sé lo que representa, el peso que tiene, la historia, la exposición que conlleva y la felicidad que ha generado a muchos durante años. Justamente, por respeto a ese nombre, y por respeto a mí misma, elijo hablar”, manifestó.

Finalmente, cerró su mensaje con un equilibrio entre afecto y firmeza: “Hablo desde el amor y desde el miedo. Porque más allá de todo, él siempre será mi papá. Y lo amo. Pero ser su hija no puede significar vivir con miedo. No lo merezco”.

