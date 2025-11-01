El preocupante posteo de Juanita Tinelli contra su papá tras denunciar amenazas de muerte: "No avalo..."
Juanita Tinelli sorprendió con un extenso posteo en el que, sin entrar en demasiados detalles, contó que recibió amenazas de muerte. En el mismo, mencionó a su papá, Marcelo Tinelli, y desató una fuerte polémica familiar.
1 nov 2025, 21:43
Juanita Tinelli rompió el silencio con una publicación en sus redes sociales, donde expuso que recibió amenazas y habló de la aparente responsabilidad de su papá, Marcelo Tinelli, según revelaron en Secretos Verdaderos (América TV).
Todo comezó el jueves 30 de octubre, cuando la modelo se presentó junto a su papá y su mamá, Paula Robles, para realizar una denuncia por amedrentamiento y amenazas de muerte ante la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal. Lo que parecía quedar en el ámbito de la Justicia, se trasladó rápidamente a las redes sociales y la repercusión fue aún mayor.
“Durante muchos tiempo elegí callar. Callar por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad, para proteger a quienes amo. Pero hay momentos en los que el silencio deja de ser refugio y se convierte en una carga que duele más que cualquier palabra”, arrancó Juana.
Y agregó que el episodio le generó un gran temor: “Hace poco viví una situación que me llevó a sentir un límite. Fui amenazada, y aunque no quiero detenerme en los detalles, eso fue suficiente para entender que no puedo seguir viviendo con miedo por decisiones que no tomé”.
Por otro lado, dio a entender que las amenazas vienen por el lado de enemigos de su padre. “Durante años prioricé a mi familia -especialmente a mi papá- por encima de mí misma. Lo hice desde ese amor incondicional que uno tiene por su familia…Pero en ese instinto me fui olvidando de mi misma. De mi salud emocional y mis propios límites. Hoy elijo recuperarlos”.
“No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá ha tomado. Creo que esas acciones lo han llevado a atravesar momentos difíciles que no me corresponden, pero si me afectan profundamente. No puedo responsabilizarme por lo que no hice, pero si por lo que siento y por cómo eso me atraviesa, a tal punto de temer por mi vida, por mi libertad”, remarcó.
Asimismo, manifestó que "llevareste apellido es algo que siempre asumí con orgullo. Sé lo que representa, el peso que tiene, la historia, la exposición que conlleva y la felicidad que ha generado a muchos durante años. Justamente, por respeto a ese nombre, y por respeto a mí misma, elijo hablar”.
Y cerró, reflexionando: “Hablo desde el amor y desde el miedo. Porque más allá de todo, él siempre será mi papá. Y lo amo. Pero ser su hija no puede significar vivir con miedo. No lo merezco”.