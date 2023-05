Un ex Gran Hermano 2022 explotó furioso y se sacó con sus fans: "No tolero la falta de respeto"

image.png

La respuesta de Nacho no se hizo esperar. "Voy a hacer un último tweet y realmente no voy a tocar mas el tema", comenzó diciendo el ex GH, furioso por ese comentario.

"Lo único que no tolero es la falta de respeto, ni conmigo ni con nadie que me rodea", remarcó, en defensa de su actual pareja y por la memoria de su mamá.

Finalmente, Nacho solicitó que no le hagan más comentarios sobre sus decisiones personales. "No les pido que acepten todo lo que hago/digo ni con quien estoy, solamente que lo respeten porque ES MI VIDA", concluyó.

Una ex Gran Hermano 2022 pasó por el quirófano y se arrepintió: "Duele un hue..."

La ex Gran Hermano 2022, Martina Stewart Usher, se sometió a una cirugía estética en el rostro, pero luego de arrepintió. La chica de Tigre contó que fue muy doloroso el post operatorio.

¿Qué se hizo? Un retoque mandibular, que consiste en marcar o suavizar el contorno de tu mandíbula. En ocasiones, se suele utilizar ácido hialurónico para lograr el resultado deseado.

"No se hagan el retoque mandibular. Duele un hue...", expresó Martina en un posteo en su cuenta de Twitter. Además, en sus redes, la ex GH compartió imágenes, en las cuales se puede apreciar su nuevo rostro.

Sus seguidores fueron letales al ver el resultado final. “¿Te hacía falta realmente?", “Antes de meterle al cuerpo cosas raras hace yoga facial. Y mucha agüita y verdura, protector solar”, “Cómo se arruinan. No sé por qué no se aceptan tal cual nacen”, comentaron los usuarios.