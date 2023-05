Coti Romero de Gran Hermano alarmó a sus seguidores con un fuerte mensaje: "Las presiones..."

Luego realizó una fuerte reflexión: “Si no fuera por su apoyo, ahora ya estaría en Corrientes y no estaría por lograr nada de lo que ven”, en referencia a su participación en el programa LAM y su futura inclusión en el Bailando 2023, en la pantalla de América.

“Nadie sabe el trasfondo de las cosas, nadie lo conoce realmente, ni a mí, ni saben lo que me ayuda todos los días. Pudo tener sus errores como yo, pero desde entonces, no hay un día en que no vea que intente mejorar por mí, por nosotros”, añadió.

También hizo un mea culpa sobre la situación y recibió un gran apoyo en los comentarios: “Reconozco no estar preparada del todo para las cosas que se vienen y por eso sé que no podría hacerlo si no es a su lado. Además, hay cosas que no son tan literales como se ven o se leen. Si me van a dejar de bancar, háganlo ahora, así me ahorro disgustos”.

“Mi familia me apoya en todo, gracias a Dios, y eso me da fuerzas para decir y hacer lo que me nazca realmente, por eso no tengo miedo de decir lo que siento, sin importar lo que los otros puedan opinar de mi actuar, siempre ha sido así y no va a cambiar”, cerró Coti.

El descargo de Coti Romero en las redes tras la convocatoria fallida con sus fanáticos

Coti Romero organizó el pasado fin de semana una reunión con sus seguidores de Instagram, pero a pesar de sumar más de dos millones de seguidores el evento fue un fiasco, y en ese marco la ex Gran Hermano 2022 que muy pronto se sumará a las arcas de LAM (América TV), realizó un posteo en sus redes que invitó a todos a la reflexión.

Así, la correntina realizó un emotivo posteo dedicada a la niña que fue, con imágenes muy especiales y una carta en la que se refiere a su sueño de ser famosa, sus miedos, sus errores y el camino recorrido hasta aquí.

"Esto es para vos, que tenías mucho miedo, que querías y anhelabas todo esto aún sin saber cómo lo ibas a lograr, pero que aun así sabías que ibas a llegar lejos, aunque para muchos puede ser poco o efímero, para esa nena que tanto la luchó, es un montón, haber llegado hasta acá, dure lo que dure o pase lo que pase", comenzó la noticia de El Conejo.

‘’Esto es para vos que prometiste ser la protagonista de tu historia, que un día dijiste “puedo” y pudiste, para vos que tanto lo deseaste y tanto padeciste las sañas de desconocidos que no sabían ni el 1% de lo que eras o por lo que estabas pasando, así como también, injusticias que supiste sobrellevar con el tiempo", añadió.

Y finalizó con una interesante catarsis: ‘’Esto es para vos, que cometiste errores, que te esforzaste siempre y en cada proyecto o camino que empezabas a emprender, que siempre quisiste cerrar las bocas de quienes te querían ver mal, que nunca dejaste de pedirle a Dios y de creer en que te escuchaba y te escucha".