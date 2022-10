Gran Hermano 2022: estos son los 18 participantes

Embed

"Tengo 19 años y vivo en Almagro. Mi papá y mi mamá vivían en España. Mi mamá vino a vivir a Buenos Aires, yo vine con ella. Desde los 4 años viajo solo para ver a mi papá. Mi papá formó pareja con otro hombre, a quien considero mi segundo papá. Mi mamá falleció hace poco y sobrellevo el dolor en mi papá y mi abuela", contó el joven.

Lucila fue la segunda en ingresar a GH. "Tengo 28 años, estudio PNL y vivo en Berazategui. Yo era adicta al sexo, literal", expresó en el casting.

Walter Santiago entró al reality con una promesa: "En la casa nadie me va decir lo que tengo que hacer". "Tengo 60 años. En mi vida hice todo lo que quise. Siempre fui líder. Soy muy calentón y memorioso", resaltó antes de ingresar al juego.

Coti fue la sexta hermanita en entrar a Gran Hermano. "Tengo 20 años y soy de Corrientes. Me presenté en 11 certámenes de belleza y no perdí en ninguno. A mí en la casa no me va a molestar. De hecho, a mí no me gusta ser espectadora, quiero ser la protagonista. Mi estrategia es jugar con los hombres, que se peleen entre ellos y generar rivadlidad. Les voy a demostrar que va a ganar una mujer", sostuvo.

"Me gustan mucho las mujeres más grandes. Tengo mucha química con las señoras, con las MILF, ¿van a haber mujeres grandes adentro de la casa?", expresó Agustín, el séptimo elegido para jugar en GH. "Soy Agustín, tengo 25 años. Soy analista político y trabajo en una cancha de fútbol 5. Voy a convertirme en el mejor jugador de toda la historia de Gran Hermano", agregó.

María Laura sorprendió con su historia. "

La cuarta participante fue Mora. "Tengo 21 años. Cuando era chica falleció mi mamá. Mi papá se pone en pareja con Cristina. Al cabo de unos años, muere mi papá y Cristina nos adopta a mi hermano y a mí. Estoy en pareja. Tenemos una relación abierta. Me encanta hacerme la linda y me gusta histeriquear", resumió la joven.

"Voy a ser el más charlatán y el más chamuyero de la casa", dijo Maxi, antes de ingresar a GH. "Tengo 35 años. Mis tres pasiones son el fútbol, la playa y el calor. Cumplí mi sueño, me puse un hostel en Playa del Carmen, pero vino la pandemia y me fundí. No me asusta el desafío de Gran Hermano porque sé lo que es convivir con 12 desconocidos y un solo baño", añadió.

María Laura sorprendió con su historia: "Tengo 41 años. Vivo en Paraná. Soy peluquera canina. Tengo una hija de 9 años, que se llama Isabella y tiene dos mamás. A mi nueva novia la conocí jugando al fútbol y era la pareja del entrenador. Después eso me sacó del equipo. Ojalá que en la casa no me encuentre con gente que discrimina porque no me voy a poder contener".

Tomás se definió como un "pibe avasallante" y con mucho humor. "Tengo 21 años y soy de Rosario. A la casa entro a jugar y a ganar. No creo en nadie que no sea yo. Soy querido u odiado, no tengo punto medio", manifestó.

"Yo la viví. La luché y la sigo luchando", así se presentó Juan, antes de pisar la casa. "Tengo 42 años y soy taxista. Tengo dos hijos y un nieto, de 3 años. ¡Soy abuelo, que es lo más hermoso que puede pasarle a alguien! Tuve un hijo a los 17 años. Prácticamente lo crié solo. La mamá se borró cuando tenia 2 años. Llegamos a dormir en una auto porque no teníamos dónde ir. No solamente quiero entrar... quiero ser el primero en entrar y el último en irme", resaltó sobre su historia.

