Un fanático intentó entrar por la fuerza al departamento de Furia de Gran Hermano: el preocupante video

Según relató la propia tatuada, alguien ingresó al edificio donde vive y quisieron tirarle la puerta abajo. En ese momento, Furia se encontraba en el interior de la vivienda y pudo escuchar todo mientras hacía silencio.

Embed

"Bolu... Claro capaz hay algún fan. Tipo, me sacudieron la puerta, no te jodo", dijo totalmente sorprendida por la situación y con un poco de temor la ex GH.

Y agregó con tono de preocupación: "De pronto se volvió una película de terror. Claro porque escuchan que me río y como hablo saben que estoy acá”.

Se sabe que la jugadora cuenta con un numeroso y fiel fandom pero esta vez mostró en imágenes la locura que vivió por parte de uno de ellos que intentó ingresar a su casa.

Furia grabó justo ese momento donde escuchó que alguien estaba detrás de la puerta de su departamento y en voz baja relató lo sucedido. Tremendo.

furia departamento.jpg

Furia de Gran Hermano reveló la maldad que le hizo Ariel Rodríguez Palacios: "Conmigo no"

Juliana Furia Scaglione está envuelta en una feroz polémica con Ariel Rodríguez Palacios después de ir a su programa y castigarlo luego públicamente, donde lo trató de idiota y loquísimo en Se Picó, el ciclo de streaming de Gastón Trezeguet.

En charla con el ciclo Intrusos, América Tv, la ex Gran Hermano justificó su enojo hacia el conductor de Ariel en su salsa y reveló las razones de su enojo contra él.

“Yo tengo un humor que no a todos muchos les gusta. Cuando me invitaron a su programa fui de todo corazón y el tipo (Rodríguez Palacios) empezó a decirme ‘loquita’", comenzó Furia.

"Después ponen a Mauro (Dalessio), que es hora de que lo dejemos de molestar porque las cosas están super cerradas. Ya es momento que todos hagan su vida, hay que ocuparse de ellos y no de mí, Gran Hermano termina”, continuó la polémica jugadora.

A lo que el notero le consultó su desde Telefe le recomendaron que le pida disculpas al cocinero o le dijeron algo por este tema y ella aclaró firme con una chicana: “No, para nada. Sé que tampoco supera el archivo porque tiene sus cosas escondidas, así que bueno... Busquen el archivo de Ariel".

"Por el momento no quiero volver a su programa. Igual que tenga su programa, que sea feliz, pero conmigo no”, cerró la tatuada categórica. Y sobre su estrategia en el reality, afirmó: "Es un juego y hay que saber perder, así que no es injusto".