Furia de Gran Hermano reveló la maldad que le hizo Ariel Rodríguez Palacios: "Conmigo no"

“Yo tengo un humor que no a todos muchos les gusta. Cuando me invitaron a su programa fui de todo corazón y el tipo (Rodríguez Palacios) empezó a decirme ‘loquita’", comenzó Furia.

Embed

"Después ponen a Mauro Dalessio, que es hora de que lo dejemos de molestar porque las cosas están super cerradas. Ya es momento que todos hagan su vida, hay que ocuparse de ellos y no de mí, Gran Hermano termina”, continuó la polémica jugadora.

A lo que el notero le consultó su desde Telefe le recomendaron que le pida disculpas al cocinero o le dijeron algo por este tema y ella aclaró firme con una chicana: “No, para nada. Sé que tampoco supera el archivo porque tiene sus cosas escondidas, así que bueno... Busquen el archivo de Ariel".

"Por el momento no quiero volver a su programa. Igual que tenga su programa, que sea feliz, pero conmigo no”, cerró la tatuada categórica. Y sobre su estrategia en el reality, afirmó: "Es un juego y hay que saber perder, así que no es injusto".

Furia

La sorpresiva reacción de Ariel Rodríguez Palacios tras los duros ataques de Furia de Gran Hermano

Después su vista a Ariel en su salsa, el programa de Ariel Rodríguez Palacios en Telefe, Furia embistió fuerte contra el reconocido chef. En una nota con Se Picó, la estratega destrozó al conductor, que le respondió sin vueltas.

"Es un idiota. Me cayó muy bien el chabón, pero está pasado de rosca. Es más intenso que yo. Vos tenés que ir al psicólogo, no yo. Tené cuidado porque, si yo quiero, te saco tu programa... Vos te quedas sin tu programa. ¡No me falten el respecto!", afirmó la entrenadora de crossfit.

En el pase con A la Barbarossa, Ariel bromeó sobre posibles negociaciones que haría con los ex participantes del reality, que estaban en su mayoría en el piso del programa de Georgina.

"¿Tenés a todos representados?", le preguntó Lío Pecoraro. "Alguna no, estoy cerrando y con algunos tendré algún problemita, pero...", lanzó, con humor, el chef, y remarcó: "Está todo bien, no pasa nada, estamos jugando ¿o no?".

Par dejar en claro que no pretender estar en conflicto con Furia ni con ningún otro ex GH, el cocinero prometió que hará un almuerzo para ellos y estarán todos invitados: "Del primero al último Gran Hermano van a estar invitados".

Al finalizar, Ariel Rodríguez Palacios reiteró que no tiene problema alguno con Juliana ni con ningún ex GH. "Está todo bien y no pasa nada, está todo de diez", remató.