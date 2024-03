Un grito del exterior reveló una supuesta trampa de la producción de Gran Hermano

cpatura participantes GH en el jardín.jpg

Y si bien Martín y Furia aseguraron no haber entendido exactamente qué quisieron decirles, lo cierto es que la doble de riesgo ya le pidió ayuda a los "furiosos", a través de sus mensajes a cámara, para que sea Sabrina la eliminada el domingo próximo, algo que podría ser posible según revelan las encuestas por estas horas.

De esta manera, de no ser Sabrina quien quede fuera de juego en la próxima gala del domingo podría quedar expuesta la preferencia de la producción por Cortez, ya que muchos aseguran que el reality la considera como la única villana para hacerle frente a Furia, quien ella sola logró dejar fuera de juego no sólo a Lisandro, sino también a Agostina con cinco minutos de diferencia.

Furia y Manzana analizaron el juego de Sabrina tras su regreso a Gran Hermano: "La veo muy..."

A poco de su regreso a la casa de Gran Hermano 2023 (Telefe) gracias al beneficio del Golden Ticket, Furia y Manzana comenzaron a descubrir la estrategia de juego de Sabrina.

Lo cierto es que mientras estuvo fuera de la casa, Sabrina expuso que su estrategia de juego en caso de entrar nuevamente sería aliarse con Lisandro y Agostina para poder derrotar a Furia. Sin embargo, esto nunca se pudo llevar a cabo ya que ambos quedaron fuera de juego días antes de ingreso.

Furia Sabrina y Manzana

De esta forma, la joven se quedó sin grupo dentro del reality y no fue bien recibida por el resto de los participantes. Así las cosas, su estado de ánimo no pareciera ser el mejor y sus compañeros lo notaron inmediatamente.

“Sabrina es buenísima, tiene una cara de orto como diciendo la pu… madre y ahora como gano este juego”, deslizó Furia en una conversación a solas con Manzana en el gimnasio.

De acuerdo con su compañera, el streamer señaló: "La veo muy rara...". “Para mí vino a disparar y le salió re mal. Esto te iba a decir, en el juego de recién me dijo hija de pu… porque simplemente me puse y le gané el lugar. Encima yo no puedo contestar, ya estoy denegada”, aseguró la entrenadora.