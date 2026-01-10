Salieron a la luz chats de Morena Rial pidiendo brujerías y amarres para sus parejas y Jorge Rial

Asimismo, Smith agregó que Morena pidió amarres y endulzamientos, no solamente para varios de sus novios, sino también para su padre, Jorge Rial, con el fin de sacar réditos materiales.

Y con el fin de aportar pruebas a sus dichos, la angelita llevó al ciclo de América TV algunos chats, donde uno de los fragmentos más sensibles exponen pedidos relacionados directamente con Jorge Rial. "Necesito que prendas una vela en nombre de mi papá así puedo ir a Buenos Aires y que me alquile el auto", pidió Morena.

Al mismo tiempo, el conductor de LAM sumó que, ante la solicitud de la bruja, la mediática le hizo llegar el nombre completo junto a la fecha de nacimiento de su padre con la polémica frase: "Lo tengo que endulzar al chot… ese", que leyó De Brito.

Además, el contenido de los mensajes revela que las exparejas también formaban parte de las consultas de Morena. En un audio dirigido a Ailuz, menciona a Rodrigo, el último vínculo sentimental que tuvo, y expone su inquietud: “No sé si podés prender una vela o algo, pero está re malo. Apagó el celular a la mañana y lo tiene apagado aún”. Más adelante, en un intercambio que fue leído al aire por De Brito, volvió a preguntar por los efectos de lo que había solicitado: “Ojalá el pacto que dije el otro día funcione. ¿Cómo sabemos si hizo efecto o no?”.

En tanto, en la lectura que hizo Ángel de Brito, los mensajes escalaron aún más cuando la bruja pidió información concreta sobre quienes Morena quería “hacer bosta”. Allí surgieron dos nombres fuertes: Matías Ogas, el papá de su hijo Amadeo, y nuevamente Jorge Rial. Respecto a Ogas, la búsqueda era revertir la ruptura y, según los chats, optaron por avanzar con “un vudú”.

Mientras que en otro intercambio privado, esta vez enfocado otra vez en Rodrigo, Morena fue directa: “Necesito embarazo, plata y amarre a él. ¿Cómo hacemos?”. Del otro lado, la bruja le respondió que él ya la había amarrado, motivo por el cual ella sentía “desesperación”.

Cómo aliviana Morena Rial sus días en la cárcel tras separarse de su último novio

A finales de septiembre del año pasado, Morena Rial volvió a quedar en el centro de la escena judicial tras ser detenida por incumplir una serie de condiciones que la Justicia le había impuesto en el marco de la causa por el robo en banda a una vivienda ubicada en Villa Adelina. A partir de ese episodio, la hija de Jorge Rial permanece alojada en la Unidad Penitenciaria de Magdalena, donde ya acumula varios meses privada de su libertad, luego de que no prosperaran los pedidos para acceder al beneficio de la prisión domiciliaria.

Mientras su situación procesal sigue sin resolverse, fue su abogado, Martín Leiro, quien habló públicamente sobre el presente de la joven. Lo hizo en una entrevista con el programa La Posta del Espectáculo, que conduce Gustavo Méndez, donde brindó detalles sobre cómo atraviesa Morena este momento, tanto a nivel personal como emocional.

En ese contexto, el letrado hizo hincapié en el desgaste anímico que atraviesa su defendida ante las expectativas frustradas en torno a su posible liberación. “La angustia de ella es que le decían ‘quedate tranquila que te dan la domiciliaria’ y bueno, se la negaron. Después le decían ‘quedate tranquila que en Cámara se gana’ y no se ganó. Entonces Morena tiene una angustia ya por falta de resultados, pero para mí no se la está tratando de igual manera ante la ley que otra persona”, expresó.

En la misma línea, Leiro cuestionó la prolongación de la detención y deslizó una crítica directa hacia el accionar judicial: “Pienso que están actuando más por el qué dirán que por lo que por ley corresponde, es una opinión netamente personal”, aclaró.

Durante la charla, el abogado también se refirió a una de sus últimas visitas al penal y reveló un gesto concreto de Jorge Rial hacia su hija. “La última vez que fui le llevé una heladera que se la compró Jorge. Ella tiene un TOC que consume hielo permanentemente y eso le calma el ansia, le hace bien”, explicó. Además, habló sobre la adaptación de Morena a la rutina carcelaria y la alimentación: “El tema de la alimentación es una cuestión lógica: si uno está acostumbrado a comer de cierta manera, la cárcel no es un restaurante. Le costó pero ya lo superó”.

En cuanto a los vínculos familiares, Leiro aseguró que el encierro generó un acercamiento: “Fortaleció mucho la relación con su familia, se empezó a hablar de nuevo con Facundo, el papá de su hijo Francesco. Cuestión que yo la veo positiva tanto para su vida personal como para su reinserción a la sociedad ahora cuando pueda salir”.

Finalmente, el abogado minimizó el episodio de la picadura de una araña y confirmó cambios en su vida sentimental. “El embarazo resultó ser efecto post traumático que tuvo un atraso que se debía al estado de nerviosismo e incertidumbre de estar ahí. Con su novio tengo entendido que no lo es más”, indicó. Sobre su actividad dentro del penal, concluyó: “Lleva todos los legajos de los detenidos, donde llevan el control de todos los internos”.