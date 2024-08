Una amiga íntima de Silvina Luna contó el día que la vio en sus sueños y recibió fuertes señales

Y continuó: "En el sueño le pregunté de todo, si estaba bien, si comía. Se rio y me dijo 'no como pero estoy bien, vengo a darte un mensaje: quiero que le digas a todas las personas que me conocen, nuestros amigos, que todo lo que hablan y dicen los puedo escuchar pero no puedo interactuar. Es muy difícil de explicar'. Muy fuerte”.

Analía Reina LAM Silvina Luna

“En el sueño me despierto, las llamo a mis amigas, les cuento y no me creían. Automáticamente empezaron a aparecer mariposas amarillas, cientos. Ahí, Estefi y Vito me dicen que ahora sí me creen. Me despierto de verdad del sueño, eran 4am y casualmente ese mismo día Ezequiel (su hermano) soñó con ella, a la misma hora”, reveló dejando a todos en el estudio movilizados.

Luego, contó lo que ocurrió después del sueño y manifestó: “Agarré el teléfono, les escribí a mis amigas, les cuento todo y una de las chicas me pregunta si me fijé el significado de las mariposas amarillas. Nos fijamos, y quería decir que una persona que ya trascendió, desde donde está, es la manera que tiene de hacerte saber que te está cuidando, y que es maso menos lo que me vino a decir en el sueño”.

“Me preguntas a mí cuando es la última vez que la vi a Silvina y fue en ese sueño. Muchas coincidencias, y así un montón de señales. Me dio tranquilidad porque la he visto sufrir tanto que el día que se fue sentí paz por ella”, concluyó.

Embed

Cinthia Fernández compartió un video inédito de Silvina Luna a un año su muerte: "Parece mentira"

Este sábado se cumplirá un año del fallecimiento de la actriz y modelo Silvina Luna, y para recordarla Cinthia Fernández decidió compartir en sus redes sociales un video inédito de ella con una conmovedora dedicatoria.

"Quiero recordarte riéndonos Moon. Beso al cielo y que tu alegría y esos bellos ojos iluminen desde donde estés a tus seres queridos y les des fuerza, como iluminabas a todos los que tuvimos el placer de conocerte", escribió Cinthia.

En el video publicado, se la puede ver a Silvina con una gran sonrisa y riéndose mientras intentaba hacer poses para que Cinthia, detrás de cámara, le saque una fotografía.

Embed

"Buena compañera, querida por todos, noble; todo lo hermosa que eras por fuera lo eras por dentro. Que injusto que ya no estés acá! Ojalá tengas la justicia que te mereces y que tu alma esté en paz", continuó la panelista en su posteo.

Por último, volvió a enfatizar en el cariño que siente por su amiga y finalizó: "Te quiero fue un placer haber compartido un ratito de tu vida con vos. Parece mentira que mañana hace un año te fuiste".