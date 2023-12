Una famosa fulminó sin piedad a Verónica Lozano: "Es una estafa lo que hace"

“Lo que yo quiero es que todos se sientan cómodos. Siento que estoy en mi casa y si te invito, quiero que vuelvas”, agregó la conductor de Cortá por Lozano (Telefe).

Sin embargo, la angelita Fernanda Iglesias estuvo en desacuerdo con la visión de Lozano y, después de ver la nota, lanzó: "Me parece una estafa hacia el público lo que hace, eso de preguntarle antes al invitado y arreglar la entrevista porque, ¿para quién se hace la entrevista? Para el público. Entonces, el público es engañado en un punto”.

Verónica Lozano descolocó a todos: se sacó las extensiones en vivo y mostró su pelo real

Este jueves en Cortá por Lozano (Telefe) se vivió un momento desopilante al aire. Un debate en el panel derivó en una actitud inesperada de parte de la conductora del programa, Verónica Lozano.

El experto en policiales Mauro Szeta preguntó cuál era la diferencia entre una extensión de pelo y una peluca. La presentadora mencionó que ella siempre tiene extensiones y no dudó en sacárselas para ser totalmente gráfica.

“Yo te la voy a mostrar en vivo. No me importa nada”, exclamó Verónica Lozano, mientras sus compañeros se dividían entre quienes la alentaba y quienes le decían que no lo hiciera. "No tengo problema", acotó la conductora y pasó a la acción.

Finalmente, la figura de Telefe se sacó las extensiones, desfiló y lució su hermosa cabellera, aunque -obviamente- más corta. Sus compañeros la aplaudieron y destacaron su arrollador desparpajo.