Verónica Lozano explicó cómo será la particular fiesta de 15 de su hija Antonia: "Me está volviendo loca"

La animadora de Telefe dio detalles de cómo será la “comunitaria” fiesta con la que sueña su hija junto a otras amigas y que esta falta de definición de su hija sobre si quiere o no un gran festejo le está trayendo algunos inconvenientes en cuanto a la organización.

“Me preguntaban si Antonia quería una fiesta de 15. Por el momento, no. Me está volviendo loca. Hay días que dice que sí y otros días que dice que no. Pero cuando dice que sí, dice que sería una fiesta comunitaria, con otras amigas”, reconoció Verónica Lozano.

Y admitió: “Hay que encontrarle el punto justo, que tu hijo o hija tenga la confianza suficiente, pero sin perder los bordes de la paternidad o la maternidad, que es lo más complejo”.

Verónica Lozano descolocó a todos: se sacó las extensiones en vivo y mostró su pelo real

En Cortá por Lozano, Telefe, se vivió un momento desopilante al aire. Un debate en el panel derivó en una actitud inesperada de parte de la conductora del programa, Verónica Lozano.

El experto en policiales Mauro Szeta preguntó cuál era la diferencia entre una extensión de pelo y una peluca. La presentadora mencionó que ella siempre tiene extensiones y no dudó en sacárselas para ser totalmente gráfica.

“Yo te la voy a mostrar en vivo. No me importa nada”, exclamó Verónica Lozano, mientras sus compañeros se dividían entre quienes la alentaba y quienes le decían que no lo hiciera. "No tengo problema", acotó la conductora y pasó a la acción.

Finalmente, la figura de Telefe se sacó las extensiones, desfiló y lució su hermosa cabellera, aunque -obviamente- más corta. Sus compañeros la aplaudieron y destacaron su arrollador desparpajo.