Una figura regresó a El hotel de los famosos y sorprendió a sus compañeros

“Volví recargada”, atinó a decir la joven, con una sonrisa plasmada en su rostro por esta nueva etapa. Y sobre su cuadro, agregó: “Me pusieron sueros. Me fui de acá al hospital y del hospital a acá sin escalas”.

“Voy a volver con otros cuidados, que -por ahí- las dos primeras semanas, con la emoción, los pasé de largo. Tienen que ver con más hidratación, con comer sin sal, con alinearme más con las comidas y con regenerar el cuerpo después de cada ejercicio”, continuó.

Y cerró: “También no tomar sol y varias cositas, pero bueno. Me cambiaron la medicación, me van a ver la cara hinchadita estos días, por eso”.

Silvina Luna dejó El hotel de los famosos por su salud

Silvina Luna dejó el reality El hotel de los famosos, El Trece, el jueves tras recibir los resultados de unos estudios médicos que se realizó y que no le dieron bien. Desde hace unos días se especulaba con esta posibilidad que abandone el programa.

Lo cierto es que efectivamente el jueves, Silvina Luna comunicó que dejaba el ciclo para ocuparse de salud e internarse.

"Tengo que salir. Me dieron los niveles elevados así que me voy a ir a internar ahora para que me nivelen", le explicó la rosarina a sus compañeros.

Y agregó conmovida: "No quiero llorar, igual estoy acostumbrada ya a esto, son episodios que tengo cada tanto. Pensé que acá lo iba a poder sostener".

"Estoy bien acá, gracias chicos, no quiero hacer un drama de esto", explicó la actriz. Silvina aceptó el consejo médico tras los últimos resultados de los análisis y tomó la decisión de retirarse del reality.