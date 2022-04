Silvina Luna dejó El hotel de los famosos por su salud

Embed

"Tengo que salir. Me dieron los niveles elevados así que me voy a ir a internar ahora para que me nivelen", le explicó la rosarina a sus compañeros.

Y agregó conmovida: "No quiero llorar, igual estoy acostumbrada ya a esto, son episodios que tengo cada tanto. Pensé que acá lo iba a poder sostener".

"Estoy bien acá, gracias chicos, no quiero hacer un drama de esto", explicó la actriz. Silvina aceptó el consejo médico tras los últimos resultados de los análisis y tomó la decisión de retirarse del reality.

silvina luna.jpg

Leo García contra El hotel de los famosos

A una semana de haber entrado a El hotel de los famosos, El Trece, Leo García decidió abandonar el programa. El artista se bajó de la cama, dejó el micrófono corbatero, abrió la puerta de la habitación y se fue.

En un audio que compartieron al aire en LAM, Leo García se quejó contra la producción del programa por las estrictas condiciones del contrato: "Me fui de ahí porque no la pasé bien. No aguanto más. No puedo subir nada a las redes sociales y no puedo tocar", expresó el artista.

Leo García indicó que, además, está en una guerra con la productora para poder cobrar lo que había arreglado por contrato. "Me queda pendiente el pago. Tampoco me pagaron un dinero, que me tenían que dar anticipado. Tienen que pagarme y me tienen que dejar libre", sentenció.