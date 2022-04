Emotivo mensaje de Silvina Luna tras su salida de El hotel de los famosos

silvina luna 1.jpg

Consumada su salida del programa, Silvina Luna compartió un emotivo mensaje desde su cuenta de Instagram agradeciendo el cariño y apoyo recibido.

"GRACIAS por sus mensajes de apoyo y cariño #ElHotelDeLosFamosos", precisó en un posteo. Luego, desde sus historias, se pidió por algunos mensajes para que la rosarina reciba apoyo en este particular momento de salud que pasa: "Gracias por sus mensajes de apoyo y cariño a Silvina. Dejale tu mensaje acá", se indicó.

Cómo fue la emotiva salida de Silvina Luna de El hotel de los famosos

"Tengo que salir. Me dieron los niveles elevados así que me voy a ir a internar ahora para que me nivelen", le explicó Silvina Luna muy conmovida a sus compañeros. Ya se barajaba hace unos días la posibilidad de que se retire del programa por este tema de salud.

Y agregó: "No quiero llorar, igual estoy acostumbrada ya a esto, son episodios que tengo cada tanto. Pensé que acá lo iba a poder sostener".

"Estoy bien acá, gracias chicos, no quiero hacer un drama de esto", explicó la actriz. Silvina aceptó el consejo médico tras los últimos resultados de los análisis y tomó la decisión de retirarse del reality.