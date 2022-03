Una nueva denuncia contra Fabián Gianola de una masajista con aberrantes detalles

La mujer denunció que Gianola contrató sus servicios y terminó sobrepasándose con ella.

"Cuando llego a la habitación, la la primera impresión desagradable consistió en que Gianola estaba esperándome cubriendo solamente con una toalla chica su zona íntima. Lo siguiente que me incomodó fue que no paraba de hacer poses en la camilla. Y todo el tiempo me pedía masajes en los glúteos y más abajo. Yo no accedí de la forma en la que me lo pedía. Me hice la desentendida varias veces porque ya me incomodaba todo lo que sucedía", fue el testimonio de la masajista ante la Justicia.

La panelista de A la tarde describió otros fragmentos de la denuncia, donde la mujer relata que el actor continuaba intentado avanzar sin su consentimiento.

"Terminé con los masajes. Cerré la camilla. Me acerqué a él para decirle mis honorarios, me agarró de las piernas, me empezó a abrazar y besar", leyó Cora del documento al que accedió.

Después de unos minutos, la mujer intentó escaparse, pero el actor insistía.

"Saqué toda la fuerza que yo teníapu, de soltarme y alejarme. En ese momento, me dijo '¿sabés quíén soy yo? ¡Fabíán Gianola! ¡Vas a estar con Fabián Gianola!'. Le respondí: 'No me importa que seas Fabián Gianola'. Se acercó nuevamente sobre mí y lo retiré. Le aclaré: 'Yo solo vine a hacer masajes'", mencionó la panelista en base al testimonio de la masajista.

Finalmente, la mujer se fue del lugar. "Ella dice que podría haber sido violada. Se pudo ir, pero estaba muy asustada", concluyó Cora.

Fabián Gianola presentó nueva novia

Fabián Gianola transita un muy mal momento en su vida personal por las denuncias de abuso y acoso que recibió por parte de Fabiana Meneses, Celina Rucci y más actrices que se siguen sumando con testimonios en su contra.

Incluso, lo dejó su novia Nora Kriegshaber -con la que estuvo algunos meses el año pasado- tras ver varios mensajes con otras mujeres y denunciar que el actor tenía relaciones paralelas.

Pero, en medio de tanta adversidad y rumores de que Fabián Gianola está depresivo y solo, el actor decidió apostar nuevamente al amor y se animó a emprender una relación con Florencia Elizabeth, según reveló Ulises Jaitt en su ciclo radial, El show del regreso (Radio Ensamble).

Si bien se desconoce dónde se conocieron, se supo que Florencia tiene 23 años y es parte del staff de bailarinas de Pasión de Sábado y además da clases de Zumba. Junto a Gianola hicieron unas mini vacaciones a las Cataratas del Iguazú y celebraron San Valentín juntos.

En 2017 Gianola tuvo otro momento difícil cuando se separó de su esposa Verónica Suárez tras 29 años juntos y dos hijos en común, Nicolás y Camila. Verónica decidió dejarlo tras escuchar unas declaraciones de Graciela Alfano que había afirmado que el actor le “había tirado los perros”.