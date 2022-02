La palabra de Sabrina Artaza tras conocerse su incómoda experiencia con Fabián Gianola

Según relató su padre en diálogo con Intrusos, Sabrina le contó que "había que ubicarlo permanentemente" a Gianola. "Son situaciones que hay que resolver en la Justicia, no hay que dejarlas pasar", aseguró el humorista. "Yo voy a hablar personalmente con Fabián porque mi hija, que vive en Francia y hace 3 semanas me escribió por whatsapp y me dijo que quería que lo supiera yo primero. Yo sentí mucha bronca. Mucha indignación", declaró ofuscado el padre de Sabrina.