Una participante del programa de Alex Caniggia se descompuso y abandonó el estudio: el video

“Le vamos a contar a la gente que Sandrita, nuestra amiga, no se está sintiendo muy bien”, explicó el futuro padre del hijo que espera su pareja, Melody Luz, al frente de la conducción de ciclo de entretenimientos antes de que se viera a Sandra retirarse del set televisivo.

Afortunadamente no fue nada grave, dado que minutos más tarde reapareció para seguir con su participación, puntualmente en la resolución de "Pariente misterios".

Alex Caniggia confesó que no quiere casarse con Melody Luz y explicó sus razones: "Son..."

Mientras espera el inminente nacimiento de Vincenzo, su primer bebé con Melody Luz, Alex Caniggia sorprendió al aire en su programa Los desconocidos de siempre, El Trece, al ser consultado por la posibilidad de un casamiento a futuro con la bailarina.

Celeste Muriega, invitada al ciclo, le consultó al conductor si se iba a casar con Melody y su respuesta sorprendió a todos: blanqueó que no quiere casarse y explicó por qué.

"Celes, ¿cómo estás?", le preguntó el conductor al presentarla. Y la bailarina comentó: "Bien, muy bien. Con un presente muy bello. Estoy a punto de casarme (con Christian Sancho). Podés creerlo".

"¿Es la primera vez que te casás?", indagó Alex. "Sí, nunca me casé y creo que va a ser la única", explicó ella, y le repreguntó: "¿Vos para cuándo?". Allí el hijo de Mariana Nannis contestó firme: "Yo no me voy a casar". Y Muriega expresó: "¿No? Pero viene el baby...".

Y Alex Caniggia cerró: "Sí, viene el baby pero casamiento no. Porque viste que los casamientos son como... No quiero decirte nada pero... (haciendo señas de que son mufa)".