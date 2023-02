Alex Caniggia reveló cuál fue la reacción de su papá al enterarse que tendrá un hijo

Embed

En una reciente entrevista con Socios del espectáculo (El Trece), Alex reveló que su padre, El Pájaro Caniggia, no se comunicó con él para felicitarlo por la noticia. "No me habló", precisó.

El conductor de Los desconocidos de siempre dejó en claro que el vínculo con el ex futbolista se quebró para siempre. "Ya saben todos que no me hablo. No hay relación, ni va haber", añadió.

Al finalizar, Alex contó que su mamá, Mariana Nannis, está chocha con la noticia. "A ella le encantó... está chocha. Si ella no vienen, seguramente voy yo para allá", concluyó.

alex y melody luz.jpg

El picante cruce de Ángel de Brito y Alex Caniggia tras la drástica decisión del Trece: "Te rajaron al mes de debutar"

Alex Caniggia mantuvo un picante cruce con Ángel de Brito en las redes después de que el conductor de LAM se refiriera a la drástica decisión que El Trece tomó con el hermano de Charlotte ante la llegada de Lali González y ¿De qué signo sos? a la grilla del canal.

"Leo al fracasado que echaron de El Trece y me sigo riendo", señaló Alex Caniggia, en referencia a Ángel de Brito. Y añadió: "Hago mi vida como un gentleman y no soy como vos. Yo de nadie dependo".

Luego, el conductor de Los desconocidos de siempre cargó contra LAM y los programas de espectáculos. "El chimento ya caducó, no existe. Esos programas se van muriendo, pero vos insistís que te mate. Amás que la cola te quede ardiendo @AngeldebritoOk", arrojó Alex.

Después de finalizar la emisión de LAM de la noche, Ángel de Brito respondió con todo: "Un mes duraste, como buen lastre. Te rajaron al mes de debutar, eso es FRACASAR".