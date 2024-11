Valentina Cervantes se hartó y reveló cómo es su verdadera relación con Enzo Fernández tras la separación

"En el momento en que me lo dijo fue con un balde de agua fría, fue de un día para el otro. No hice el duelo en la relación ni fui oliendo nada porque no me lo esperaba. Si él no quiere estar más, no me iba a quedar ahí. Está todo bien pero no", expuso Valentina sin esconder que fue el papá de sus hijos quien tomó la decisión de un momento para el otro.

Al tiempo que se refirió a su reacción. "Me lo tomé bien para ir por un lado sano. Los dos somos tranquilos. Cuando él me lo dijo yo acepté su decisión", recordó Valentina, siempre enfocada en mantener el buen vínculo por los dos hijos que tienen común, así como reconoció: "Obvio que duele, cada día que pasa uno va sanando".

Con una madurez destacable, la influencer aclaró una vez más que no pretende enfrentarse a su ex. "No era la idea que la gente se ponga en contra de él", expresó y dejó en claro que a pesar de la ruptura mantienen una relación armónica. "Las internas son nuestras, pero nos llevamos bien", expresó.

En tanto, sobre las versiones del posible romance de Enzo con Nicki Nicole, Valentina dejó en claro que "él puede hacer su vida", si bien deslizó que cree que está soltero. "Mi abuela me preguntó si sabía quién era la novia de Enzo, y le dije que no se meta en parejas ajenas", concluyó serena poniéndole un toque de humor ante la curiosidad de todos.

Enzo Fernández, Valentina Cervantes y sus hijos.jpg

La tajante respuesta de Valentina Cervantes a un particular pedido de Enzo Fernández que hizo estallar todo

A fines de octubre, en LAM confirmaron la separación de Enzo Fernández y Valentina Cervantes. “Hoy hablé con Valentina, me dijo que quería darnos a nosotros su testimonio, que no habló con nadie. Lo cierto es que hace 10 días Enzo le dijo que se quería separar, para ella fue un baldazo de agua fría, él la dejó", aseguró la periodista Julieta Argenta en el programa de América TV.

Tras la ruptura, la ex del jugador decidió instalarse en Buenos Aires. “Yo preferí venir a la Argentina porque acá está mi familia, estoy más acompañada, puedo pasar una Navidad con mi familia, los nenes también. Ellos allá no tienen primos, yo no tengo una amiga. No puedo ir a tomarme un mate a la casa de mi abuela. Y ya no lo hice por tres años, entonces quería volver a hacerlo”, detalló hace unos días en diálogo con el ciclo de Ángel de Brito.

Valentina Cervantes Enzo Fernández

Ahora, en una nota con Para Ti, Valentina reveló que Enzo le pidió poder estar con sus hijos en Navidad, pero la respuesta de ella fue tajante. “Él me pidió que los nenes vayan para Navidad, pero yo recién llego, va a estar complicado. Voy a tratar de hacer lo posible, pero Navidad no creo. Más adelante sí, no tengo problema”, contó.

La joven mencionó que el futbolista tienen vacaciones recién en junio. Por esa razón, ella tendrá que estar en Europa para cuidar de los hijos que tienen en común ya que no pueden quedar con su padre.

“Si juega, dos, tres días, no está. Entonces me quedo yo con ellos, mientras él no esté, por lo menos. Porque Benja tiene un año, es muy chiquito. Y si no está el padre, la madre tiene que estar. Bah, es lo que considero yo ahora. Cuando tengan 10, 14 años, se puede manejar de otra forma. Una cosa es que tenga vacaciones, porque ahí sí está todo el día”, advirtió.