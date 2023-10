Valeria Mazza reveló la estrategia secreta de Pampita para triunfar como modelo

Pampita desfile de joven.jpg

Al tiempo que frente a la consulta de qué fue lo peor que le hicieron, Valeria detalló lo que sucedía tras bambalinas. “El tema fue así. En el desfile de Giordano, cuando llego a ser de Giordano, éramos 100 modelos, pero yo era la única que tenía mi camarín. Entonces yo llegaba y me iba a mi camarín. Yo siempre tuve buena onda con todo el mundo, nunca discutí con nadie, nunca me faltó nada y estaba como aceptado que decían ‘Valeria abre la pasada, Valeria cierra’, nadie abría la boca, nadie decía nada”, recordó.

Y agregó: “Y yo siempre abría mis brazos, siempre con buena onda, todo bien. Nunca tuve que codear, pero es verdad que, al final, Roberto me agarraba, empezábamos a caminar y sentías alrededor…”, haciendo gestos de recibir codazos. “Entonces era terrible, había que poner mucho el cuerpo, pero sobre todo, para mí, lo que nos diferencia siempre es, sobre todo, la personalidad. La actitud y la personalidad”.

El truco de Pampita para ganarse su lugar sobre la pasarela

Fue allí cuando Valeria Mazza contó la estrategia que por aquel entonces puso en práctica la novel Pampita para hacerse respetar y ganarse su lugar sobre la pasarela.

“Te digo que Caro, nunca voy a olvidar que estábamos en el desfile de Giordano y era la pasada de una revista. Y, entonces, vos hacías tu pasada y te paraban, hacías tu pasada y te paraban. Todas se querían quedar en el medio, por lo cual, la que llegaba se ponía acá, y la que venía se ponía acá y entonces se tenían que correr”, describió la mujer de Alejandro Gravier.

“Y, en un momento, Caro venía y estaban todas paradas. Y Caro es un poco más baja que todas las chicas que hacían pasarela, y yo le veo la cara, yo estaba parada en el medio, le veo la cara, y ella venía, venía, venía. Y, en dos segundos, así como llegó, se tiró en el piso delante de todas las chicas", recordó Valeria.

"Y yo dije ‘Esa es la diferencia’. En la vida podés avanzar a codazos o con inteligencia y personalidad”, concluyó la top model en tren de aprobar la forma en que Carolina Ardohain se forjó su lugar en el mundo de la moda, pero sobre todo arriba de la pasarela teniendo en cuenta que el metro sesenta y dos de Pampita no era habitual hasta ese momento en los desfiles, sino solamente en la gráfica.