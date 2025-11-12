La fuerte interna que desató Wanda Nara en Telefe con Vero Lozano por su foto con Johnny Depp

En Intrusos (América Tv) explicaron del enorme fastidio que hubo puertas adentro del canal de las pelotas con la foto que subió Nara con el famoso artista.

"Todo mal con Wanda en Telefe. Parece que había armada desde la producción una cápsula para proteger a Johnny Depp donde nadie podía invadir. La foto provocó un quilombo", introdujo Adrián Pallares.

A lo que Karina Iavícoli agregó que hay otra importante conductora de Telefe que puso el grito en el cielo por la actitud de Wanda de fotografiarse con él en ese momento y se trata de Verónica Lozano.

"Aparte de que la gente y los capos de Telefe están enojados, voy a decir quién está re caliente con todo lo que pasó. Ella sale desesperada de MasterChef y pone gracias por tus palabras cuando vemos que no le dice nada", explicó la periodista.

Y agregó: "La que está re caliente con esta foto es Verónica Lozano porque quedó en segundo plano porque ella sube la foto en plena nota de ella con Johnny, como si ella fuese más que Verónica, estaba súper enojada".

"Después Wanda archiva la foto porque sabía que se venía todo el quilombo y le iban a tirar de los pelitos", finalizó la panelista sobre el problema interno que le habría traído a Wanda Nara la foto con Johnny Depp para fastidiar a Mauro Icardi.

Wanda Nara posteo con Johnny Depp

Wanda Nara enfrentó la versión de fuerte pelea con La Joaqui en MasterChef Celebrity

Wanda Nara se refirió a los rumores pelea a los gritos con La Joaqui en las grabaciones del reality MasterChef Celebrity (Telefe) por Enzo Fernández.

Según contó la periodista Paula Varela primero en el ciclo Intrusos y luego amplió Majo Martino en SQP (América Tv), la popular cantante le habría hecho un filoso comentario a la conductora por los supuestos mensaje que le había mando al futbolista de la Selección Argentina y pareja de Valentina Cervantes.

Wanda Nara

Cansada de las especulaciones y de lo que se dijo sobre el tema, la conductora del programa gastronómico decidió romper el silencio desde su cuenta de X.

Allí citó el video donde se daba la información al aire y agregó de manera contundente el término “Fake” y el emoji de una cara dando un beso, desmintiendo de esa mamera la versión que circuló.

Por su parte, La Joaqui también se expresó sobre el tema con un enigmático mensaje ante el revuelo que se generó: “Yo tratando de mantener la estabilidad emocional y la amabilidad en el mundo virtual”.