Viviana Colmenero enfrentó duramente a Agustín de Gran Hermano 2022: "¡Sos un fabulador!"

"No convenciste a tu mascota, al peluche. No convenciste a Marcos, que no te salvó. Y no convenciste al público. Me da pena igual, no te estoy juzgando", siguió.

Colmenero indicó que su gran error fue subestimar a sus compañeros. "No tenés reparo en subestimar a todos los jugadores. Vos penás que todos son un desastre", remarcó.

Muy molesto, Agustín cruzó a la angelita. "Yo hice cosas que no hizo nadie. Viviana no hizo nada. ¿Vos qué hicste? ¿Cuál fue tu estrategia de juego? Marcaste una época seguro", le contestó el joven.

Obviamente, Colmenero no tomó nada bien lo que le dijo el ex GH. "Me estás chicaneando...", exclamó la morocha. "Y vos me estás verdugueando. Yo no te falté el respeto", concluyó el muchacho de La Plata.

La reacción de Agustín de Gran Hermano 2022 al ver los mensajes de su ex en su contra

El domingo, en un mano a mano muy ajustado con Daniela Celis, Agustín Guardis se convirtió en el último eliminado de Gran Hermano 2022. El joven dejó el juego con el 50,81 % de los votos, frente al 49,19 % de su contrincante.

Este martes, Frodo -como le dicen sus fans- estuvo en el piso de LAM (América TV) y se llevó una sorpresa cuando vio los duros mensajes que publicó su ex, Dai Filgueira, en Twitter cuando él estaba en la casa.

La joven se enojó porque Agustín contó en el reality que una ex novia le había sido infiel. "Cuando se pierde la confianza no hay vuelta atrás, a mí me pasó y no pude confiar nunca más en esa persona", sostuvo el muchacho de La Plata en GH.

Furiosa, Dai explotó en Twitter: "¿En serio, Agustín? ¿Así que estuviste MESES con alguien que no tenías confianza y no fuiste capaz de decirlo? ¿Y cuando te enteraste de que te ayudé con todo esto e intenté que no te incineren con todo lo que paso en GH, no fuiste capaz de contarme? Me decepcionaste".

En el programa de América TV, Frodo se enteró en vivo lo que escribió su ex. "Realmente no entiendo a qué frase se refiere ella", sostuvo el ex participante de Gran Hermano 2022.

Al finalizar, el joven expresó sus intenciones de componer el vínculo. "Me gustaría poder hablarlo. Lo lamento. Espero que no sea algo tan tajante. Me llevo muy bien con ella. Le pido perdón, si se sintió ofendida", cerró.