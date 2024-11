Volvió Karina Jelinek a Bake Off Famosos y mandó al frente a todos sus compañeros: "Me sacaron..."

Ahí, Ángela Leiva disparó filosa: "Sí, alguna gente me gustaría bloquear". Instantes después, Jelinek reaccionó y expresó sorprendida: "¡Pará! ¡A mí me sacaron del chat!".

"Me acabo de dar cuenta de que me sacaron del chat. Por eso no me enteraba de nada", afirmó. Ahí, Wanda preguntó: "¿Quién la borró a Karina?". "No se sabe porque todos somos administradores", respondió Eliana Guercio.

En la entrevista individual, Gastón Edul reveló: "Yo no saqué a Karina del chat. Pero sí sé quién la sacó. No lo pienso decir, tengo códigos. En el grupo te aparece 'tal eliminó a tal'. Y yo leí quién fue".

Embed

El mal momento que vivió Camila Homs con Lizy Tagliani en pleno desafío de Bake Off Famosos

En Bake Off Famosos (Telefe), la conductora Wanda Nara contó este jueves con una invitada muy especial, Lizy Tagliani. En su participación, la humorista aprovechó para desplegar todo su carisma y también se divirtió asustando a Camila Homs.

Cabe recordar que hace dos semanas Homs ya había vivido un incómodo momento por los hirientes comentarios que había hecho Lizy. Ambas habían participado en el segmento del programa de Susana Giménez, Mi pareja puede, y allí la comediante había lanzado picantes frases que no pasaron desapercibidas.

Ahora, en las cocinas del reality de pastelería, mientras preparaban un soufflé de chocolate para la prueba creativa, Wanda le sugirió a Tagliani que asuste a Homs, una de las participantes más aplicadas de la competencia.

Divertida por la idea, la conductora de La Peña de Morfi decidió agacharse, le agarró las piernas a la modelo y la asustó. Acto seguido, Homs pegó un gritó y expresó: "¡Ustedes quieren que un día me agarre un infarto!". Pero esto no fue todo, porque Nacho Elizalde también la espantó por detrás.

Más adelante, Lizy volvió a la cocina de Camila y le consultó si le gustaría ser actriz. Ella le respondió que podría ser y Wanda propuso que ambas actuaran una escena. Ahí, la humorista y la influencer improvisaron una escena de telenovela que tuvo un poco de todo hasta un falso desmayo de Lizy.